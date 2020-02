Ferdinando Valencia tras la pérdida de Dante: 'Hubo secuelas y nos tratamos de poner al corriente'

Fue hace casi seis meses cuando Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman despidieron a su pequeño Dante, quien perdió la batalla contra la meningitis que padeció y por la cual tuvo que permanecer hospitalizado a lo largo de varios días. Y aunque hoy el actor y los suyos han recobrado el ritmo de su vida tras su tránsito por ese difícil periodo, se enfocan en concluir algunos asuntos que todavía están pendientes, siempre optimistas y refugiados en Tadeo, el bebé que ha llenado de ilusiones el hogar y por quien hoy están dispuestos a darlo todo.

De lo más sincero, Ferdinando abrió su corazón sobre un aspecto en el que hoy se concentra y que derivó de la hospitalización de Dante, pues el actor reconoce que los gastos durante toda esta etapa fueron considerables. Sin embargo, poco a poco él y su familia han logrado dar resolución a este asunto, asumiendo todo con total madurez. “Por supuesto que hubo y hay secuelas, todavía nos estamos tratando de poner al corriente…”, dijo el galán de telenovelas durante una entrevista concedida al programa televisivo Un Nuevo Día.

Y a pregunta expresa sobre si su adeudo es a largo plazo, Ferdinando respondió con toda sinceridad, haciendo evidente parte de las estrategias que tuvo que poner en marcha en su momento, pues darlo todo por su hijo siempre fue la prioridad. “Es un poquito fuerte (el adeudo) pero estamos confiados en que todo va a salir bien. No es que estemos pasando condiciones de sufrimiento, esa es la verdad, se tuvieron que vender un par de bienes pero lo sostenemos, y lo demás ya está ahí pactado para ir fluyendo, ya tratando que sea con el dinero que va ingresando, no con lo que tenemos…”, aseguró.

Pero más allá de todo, tanto Ferdinando como Brenda se sienten orgullosos del amor infinito que han profesado por sus hijos, honrando siempre la memoria de su pequeño Dante, de quien se despidieron el 3 de agosto de 2019. Y claro, fue a partir de ese momento que ambos decidieron dar pasos firmes para poder sobreponerse y salir adelante, algo que han logrado como familia y que los ha mantenido más unidos que nunca. “Es cuestión de decisión, de decidir cómo quieres vivir, y no solo en estas situaciones, con todo en la vida; o te detienes a ver lo malo, o agradeces a Dios por todo lo bueno. Además, los que creemos en Dios sabemos que él no me ha quitado a Dante, me lo retuvo un momento y tarde o temprano lo vamos a volver a ver y vamos a estar con él”, confesó en septiembre de 2019 en entrevista con TVyNovelas.

Por ahora, Ferdinando se mantiene lleno de entusiasmo cobijado por el amor de su familia, y más que motivado por los nuevos proyectos televisivos en los que ahora se ha involucrado, ahora con su participación en la producción de la telenovela titulada ‘Como Tú No hay Dos’, de Televisa. A la par, tanto él como Brenda conservan el vivo recuerdo de su pequeño Dante, a quien consideran “un ángel” que los cuida desde el cielo. Basta con recordar las emotivas muestras de cariño que le dedican a través de sus redes sociales, espacio en el que la familia ha compartido varios instantes de su vida personal.

