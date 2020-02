Sofía Castro y la especial dedicatoria al 'Güero' Castro: ‘Este baile fue para ti papá’

Este domingo, Sofía Castro se enfrentó a un importante reto que, gracias a la inspiración de su papá, José Alberto Castro, pudo vencer provocando la ovación de los jueces de Mira quién baila. Desde hace unas semanas, la actriz ha mostrado su versatilidad en este programa donde ha dejado claro su talento como bailarina. Como parte de la dinámica de la emisión tuvo que interpretar un baile sorpresa del que, si bien había ensayado, no tenía dominado; sin embargo, como toda una profesional sacó adelante con creces.

Para asegurar su permanencia en el programa, Sofía y su pareja quemaron una de sus cartas más fuertes. Se trató del tema La Descarada, en salsa, un número que la actriz habría preferido guardar y perfeccionar, pero el nivel de exigencia de la competencia requería una presentación de este calibre. Luego de presentarlo, la actriz dedicó un especial mensaje a su papá, quien resultó ser su principal motor en este reto.

A través de su cuenta de Instagram, Castro compartió varias imágenes de este baile y escribió: “La descarada… este baile no lo esperé bailar ayer, pero por algo pasan las cosas, estoy segura. Y, aún más con el resultado final, este baile tiene una significado muy importante para mí, porque la canción es de una novela de mi papá, Rubí, así que está salsa la decido a él @elgueromex, a su carrera y a todo su trabajo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Yo veía la novela de chiquita y jamás me imaginé, hoy estar bailando esta canción y homenajeando a mi papá así que, a pesar de todo, lo disfruté y me divertí. Este baile fue para ti papá, gracias por ser el más fregón de todos”.

Aunque estaba dudosa de esta presentación, Sofía confió en su talento, en su pareja y en el empeño que ha puesto en este proyecto y el resultado, no sólo la sorprendió a ella, también a los jueces: “Quería seguir guardando este baile porque de verdad me gustaba mucho y tuve al mejor compañero @Jonplaterodude para hacerlo, me ayudó, me calmó los nervios, porque sí, aunque no lo crean estaba muy nerviosa, pero lo saqué y al final logré que el jurado se parara a aplaudirme y todo el público también y, al final, todo eso es lo más importante”, finalizó.

