Rubén Galindo habla de la muerte de los actores de ‘Sin Miedo a la Verdad’: ‘Me siento muy triste’

Por segunda ocasión, tras el lamentable fallecimiento de los actores Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera, durante un ensayo de la serie Sin Miedo a la Verdad, Rubén Galindo, productor de este proyecto, habló de este terrible accidente que cobró la vida de los actores. Durante una misa promovida por la viuda de Navarro, Gabriela Barajas, en la Ciudad de México, el productor dio detalles de la situación.

Tras rendir homenaje al actor, el productor fue abordado por la prensa a la que le reveló cómo se encuentra tras lo ocurrido: “Desde que recibí la noticia he estado en contacto con la familia de Luis Gerardo y de Jorge, hemos platicado, hemos estado acompañándolos en todos los procesos. Yo me siento muy triste, es un accidente lamentable, pero desgraciadamente no les puedo ampliar más información porque yo no estuve ahí, en cuanto haya información, seguramente, quien deba hacerlo, lo hará”, comentó a la prensa, de acuerdo con información del programa De Primera Mano.

Los medios de comunicación cuestionaron al productor sobre la versión que apunta a que la producción solicitó alterar el set para que la escena resultara más real: “No, no para nada. Les pido paciencia por favor, para quien tenga que dar esa información, la dé en el momento oportuno”, comentó Rubén Galindo quien no quiso aventurarse a revelar detalles del accidente, pero dejó claro que las familias de los deudos sí recibirán una indemnización: “Por supuesto, las viudas estarán totalmente apoyadas por mi persona y por Televisa”.

Rubén Galindo también expresó sus deseos de que esto no vuelva a ocurrir y aseguró, buscará encontrar estrategias de seguridad que impidan accidentes de esta naturaleza: “Yo creo que es importante que todo el gremio se una y que platiquemos maduramente sobre las condiciones en las que trabajamos, todos los que nos dedicamos al espectáculo y que, en conjunto, encontremos nuevas fórmulas, si es que las hay, para proteger a todos”, explicó.

Por otra parte, Gabriela Barajas, viuda de Navarro, comentó que la sensible muerte de su esposo deberá servir para que ningún otro actor arriesgue su vida en escena: “Esto no debió haber pasado si hubiera habido las medidas de seguridad, necesarias, en el set. Esto tiene que ser un parteaguas para que jamás se vuelva a repetir, para que toda la gente que estamos en un set estemos protegidos”, comentó la también actriz.