¿Será que Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva, ha encontrado de nuevo el amor?

Con 16 años de edad, Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva y Jorge Poza, ha comenzado a escribir sus memorias como actor y, como cualquier adolescente de su edad, también su historial amoroso. Luego de que, en agosto 2018, hiciera pública su relación con Ximena Suárez, hija de Héctor Suárez Gómis, con quien terminó su noviazgo en 2019, debido a que él se encontraba estudiando en Canadá, el amor podría haber vuelto a tocar a la puerta del joven.

Luego de que ayer compartiera una foto, con tintes cariñosos, los fans del joven han comenzado a especular sobre una posible relación amorosa con su compañera de reparto, Azul Guaita. Tras una serie de dedicatorias en Instagram, se ha hablado de un flechazo entre los actores, ¿será?

De manera sorpresiva y al unísono, los chicos utilizaron sus cuentas de Instagram para compartir fotos juntos. Sebastián publicó una foto, tomada por su mamá Mayrín Villanueva (quien también actúa en esta telenovela), que acompañó de la frase: “Mi persona favorita en el mundo”. De inmediato, la orgullosa mamá del actor, escribió: “¡Qué guapos! Yo tomé la foto”; mientras que Romina Poza, hermana del actor comentó: “¡Qué monos!”.

Por su parte, Azul compartió otra imagen al lado del actor, captada en Acapulco, Guerrero, donde están grabando este proyecto, que acompañó del texto: “Mi lugar más feliz”. Los jóvenes se conocieron en la producción de Juan Osorio, donde ella da vida a Camila, mientras él personifica a Juan Diego Barrios. Azul tiene 18 años de edad y es originaria de República Dominica; sin embargo, eligió México como el país donde ha comenzado a escribir su historia como actor.

Siempre cómplice con sus hijos, en el pasado, Mayrín Villanueva se ha expresado así de las relaciones de los chicos: “Soy muy buena suegra, me encanta el amor, entonces disfruto mucho que mis hijos estén enamorados. Me da mucha emoción, soy bien alcahueta y luego me encariño mucho con los novios y las novias”, declaró la actriz, en 2018, durante una conferencia de prensa.