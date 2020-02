Ingrid Coronado confiesa cómo luchó contra los comentarios negativos hacia su persona

Motivada por seguir adelante, Ingrid Coronado ha revelado poco a poco esas estrategias con las cuales ha hecho frente a la adversidad, pasando la página de esos episodios tan difíciles por los que atravesó hace ya algunos años. Y es que en este momento de su vida, la conductora de televisión está dispuesta a compartir con sus fanáticos estos valiosos consejos, los cuales ha aplicado al pie de la letra a lo largo de esta etapa de constantes cambios, en los que no ha estado exenta de ser objeto de duras críticas y señalamientos.

Fue a través de su canal de YouTube que Ingrid abrió su corazón sobre este aspecto que pudo trabajar guiada por la “recalibración del universo”, un método que consiste en actuar y responder de manera contraria a las problemáticas de la vida, y el cual ha puesto en marcha desde hace ya algún tiempo, sobre todo por su condición de figura pública.“Me comprometí a que entre más me insultaran, me criticaran, me juzgaran, crearía más formas de ayudar a las personas y así fue…”, dijo en uno de sus más recientes videos dado a conocer a través de su canal de YouTube.

Para ser puntual, la también cantante se sinceró sobre lo difícil que resultó para ella lidiar con determinadas situaciones, lo que la llevó a tomar acciones inmediatas para buscar la felicidad y la estabilidad emocional que necesitaba. “Debo decirles que cuando veía alguna nota pues sí me dolía. Los trending topic con mi nombre pues no quiere decir que me gustaran, había comentarios que eran muy maliciosos, pero yo sentía que era un llamado hacia mi para poder ayudar a más personas. Me ponía a escribir algo, ofrecía mi ayuda en una causa o algo así, el chiste era ayudar…”, dijo.

Y para no dejar lugar a dudas, Ingrid fue clara en su explicación, destacando el gran beneficio que deriva de actuar de esta manera siempre que existan instantes complejos en la vida, así como lo sencillo que puede resultar ponerlo en práctica. “Es algo así como el juego que jugábamos cuando éramos niños, ¿se acuerdan del juego de la cuerda que jalábamos? Es elegir qué lado quieres y jalar con todo tu corazón, y de esa manera el universo te ayudará a que estés en tu centro…”, aseguró.

Lo cierto es que Ingrid disfruta al máximo de esta etapa en la que se mantiene enfocada en sí misma, en su familia y en los diversos proyectos que por mucho tiempo había deseado consolidar, como el hecho de incursionar en las letras, razón que la motivó hace ya algunos meses a escribir un libro infantil. Por ahora, a través de su canal de YouTube emprende una nueva aventura en la cual ha aprovechado incluso para revelar los motivos por los cuales decidió hacer una pausa de su trabajo en la televisión, pues asegura que llegó el día en el que tuvo claro que necesitaba cambiar de aires y dar un nuevo giro a su vida.

