Galilea Montijo: 'Lo único que ha hecho mi marido es sacar adelante a su familia'

Más allá de ser una figura pública, Galilea Montijo disfruta cada instante junto a sus seres queridos. Y es que han pasado varios años desde que celebró su boda con Fernando Reina, que a lo largo de este tiempo ha consolidado una relación de la que se siente muy orgullosa, sobre todo por la gran oportunidad que tuvo de poder formar “una familia hermosa”, integrada por su pequeño Mateo, así como los dos hijos mayores de su esposo, Claudio y Alexis, a quienes el político tuvo durante su pasada relación y a los cuales recibió con los brazos abiertos. Por esta razón, se ha mostrado dispuesta a aclarar todo tipo de rumores sobre todo aquellos relacionados con lo que acontece en su matrimonio.

De lo más sincera, la conductora de televisión desmintió y puso punto final a las versiones que semanas atrás diera a conocer un medio, en las que se hablaba de la posibilidad de una ruptura amorosa.“Lo único que ha hecho mi marido es sacar adelante a su familia, partiéndose el alma, trabajando todos los días. Cuando son mentiras sí te da corajito y te dan ganas de salir y decir: ‘¡Óiganme!’, pero también tratamos de tomar las cosas de quien vienen. Hablan de una manera como si vivieran con nosotros…”, dijo en entrevista para TVyNovelas.

En ese mismo espacio, la tapatía habló de cómo han marchado las cosas en su matrimonio desde que ella y Fernando comenzaron a escribir las páginas de esta importante etapa en sus vidas, la cual no solo ha tenido como testigos a sus más cercanos, sino también a sus fieles fanáticos. “Con altas y bajas, como cualquier pareja. Tenemos una familia hermosa…”, agregó Galilea, quien además reconoció el gran amor y apego que hoy tiene por los hijos mayores de su esposo. “Siempre diré que tengo tres chiquillos…”, señaló durante la charla para la publicación antes citada.

Durante la conversación, Galilea tampoco pudo dejar fuera otro de los temas que más la emociona, la maternidad, una faceta de la cual habla con mucha emoción. “La parte y la etapa de ser mamá ha sido maravillosa. Siempre pienso en él porque es mi motor. Estoy muy agradecida con la vida de que me haya permitido ser mamá…”, dijo. Pero sin duda, desempeñarse en este terreno no serían tan sencillo para ella como lo es en este momento, pues reconoce el gran apoyo que su esposo le brinda en todo momento. “Yo tengo tres niños en la casa. Con los varones mucha labor es del padre, y puedo decir que mi marido es un excelente papá. Él me ayuda muchísimo, sobre todo cuando se trata de cosas de hombre a hombre…”, dijo.

Por ahora, además de permanecer pendiente de su familia, Galilea también se enfoca en sus proyectos profesionales, no solo como conductora del programa matutino Hoy, también involucrándose en nuevos retos. Recordemos que hace poco se dio a conocer el nuevo proyecto en el que participará, esta vez al lado del periodista Carlos Loret de Mola y Luis García, algo que la tiene muy emocionada.

