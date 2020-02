Salma Hayek y la polémica por la que tuvo que disculparse en redes sociales

En un acto sin precedentes, Salma Hayek utilizó su cuenta de Instagram para ofrecerles una disculpa a sus seguidores, luego de que ayer recomendara el libro American Dirt, que le enviaron del círculo de lectura de Oprah Winfrey. Según sus fans debió haber leído el texto antes de publicarlo pues, a consideración de muchos, esta es una historia que no deja muy bien parado a nuestro país en el tema de seguridad, incluso, ha sido catalogado como racista.

Ante los señalamientos de sus seguidores, la actriz decidió borrar la foto del libro y disculparse por haber compartido esta recomendación sin antes haber investigado: “Ayer subí un mensaje sobre un libro, mismo que ya quité de mi Instagram. Quiero decirles que cuando Oprah me envió esta selección de su club de libros, me emocioné al leer en la descripción que trataba sobre una mujer mexicana y me apresuré a compartir mi emoción con ustedes”, explicó en la primera parte del mensaje.

Salma se sinceró y admitió que no había tenido oportunidad de leer este título: “Confieso que no había leído el libro, ni esta estaba consciente de la controversia que ha generado. Quiero agradecerles a todas ustedes que llamaron mi atención y me regañaron por no haber investigado bien lo que estaba recomendando. Eso significa que me conocer y me otorgaron el beneficio de la duda. Les pido una disculpa por hablar de algo sin haberlo experimentado o sin haberme informado mejor”, finalizó.

En la parte de los comentarios y luego de que algunos usuarios señalaran a Oprah como la responsable, Salma aclaró: “No tengo un juicio sobre el libro porque no lo he leído y, de seguro, las intenciones de Oprah eran buena, pero ustedes se merecen que yo me informe mejor antes de apoyar cualquier cosa en mi Instagram”.

Cabe señalar que este libro no sólo ha puesto en esta situación a Salma. A inicios de este 2020, Yalitza Aparicio compartió en su cuenta de Twitter que comenzaría a leer este libro: “Nada como arrancar el año con un nuevo libro para leer. Gracias a @Oprahsbookclub por enviarme American Dirt”, escribió la protagonista de Roma quien también fue objeto de críticas por hacer este tipo de recomendaciones. Tras la ola de comentarios que le dejaron en esta publicación, Yalitza respondió: “Me daré tiempo de leerlo, porque siempre es importante conocer diferentes puntos de vista”.