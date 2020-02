Tras la maternidad, ¿Claudia Álvarez tiene planes de regresar al trabajo?

A menos de un mes del nacimiento de su hija Kira, Claudia Álvarez admite que sí podría volver al trabajo en breve, pero no sin que se le cumple una única condición: respetar sus tiempos de lactancia. A través de una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, medio por el cual se ha mantenido en contacto con sus fans, tras debutar en la maternidad, la actriz se sinceró y reveló que sí quiere trabajar, pero tampoco lleva prisa.

La actriz reveló sus planes profesionales, luego de que una de sus seguidoras le preguntara: “Piensas cuidar a la niña, por lo menos 6 meses, o piensas en trabajar lo más pronto posible”, para sorpresa de muchos, Claudia reveló que sí existe una posibilidad de que retome su actividad laboral próximamente: “Sí hay propuestas de trabajo, estoy en pláticas, pero para mí lo principal es seguir dándole pecho a mi baby, entonces, tendría que haber muchas facilidades en el trabajo, para que yo no corte, por nada del mundo, la lactancia, que yo no lo haría”, explicó en un video.

En esta misma ronda de cuestionamientos, Claudia contó a sus fans cuál es la parte que más disfruta cuando está con su bebé: “Lo que más disfruto es ver su carita, las muecas que hace, platicar con ella, olerla, que se duerma en mi pecho, saber que es un pedacito de mi y lo que más trabajo me cuesta es dormir, máximo 3 horas al día”, narró.

Recientemente, Claudia compartió con sus fans un recuento de sus primeros días como mamá. La actriz quiso agradecer a sus seguidoras por los consejos que le han dado, como los baños de lechuga con los que ha conseguido que su pequeña duerma mejor. Encantada con el gran reto que ha representado la maternidad, la actriz aseguró que no cambiaría nada del proceso por tener a su pequeña entre sus brazos.

Aunque ha conseguido que Kira duerma mejor, Claudia reconoció que los temores propios de esta nueva etapa han provocado que sus horas de sueño no sean las mismas: “He pasado por momentos hermosos con toda la energía y por todo el llanto, como es normal, por el estrés de no dormir, por los miedos que, como mamá primeriza, tenemos y pues por la hormona que anda de arriba, para abajo”, escribió. Por último, Álvarez reconoció que el sentimiento que le provoca ver a su pequeña nunca lo había sentido: “Mi baby me genera la ternura más grande que he sentido en mi vida y por ella todo vale la pena”, finalizó.