'Con Dios mi ángel', el mensaje que Rocío Sánchez Azuara dedicó a su hija Daniela a cuatro meses de su partida

De lo más conmovida, Rocío Sánchez Azuara rindió otro homenaje a su hija Daniela, a tan solo cuatro meses de su lamentable partida. Ahora, la conductora de televisión reveló una fotografía inédita de la joven, que a lo largo de varios años luchó contra la enfermedad que padeció, contando con todo el apoyo de sus seres queridos. Por si fuera poco, le dedicó un sentido mensaje, como parte de las infinitas muestras de cariño que le ha expresado en todo este tiempo, honrando su memoria de esta manera y sacando a flote los recuerdos más entrañables que conserva de ella.

Fue así como Rocío, a través de sus redes sociales, dio a conocer una imagen en la que aparece Daniela como nunca antes se había visto, sobre un ring de boxeo, usando unos guantes rosas y regalando a la cámara su enorme sonrisa, esa que la distinguió por siempre y que fue parte de su sello personal. Y claro, al pie de esta publicación no pudo faltar la sentida dedicatoria que conmovió a todos sus seguidores. “Mi hermosa guerrera, a cuatro meses de tu ausencia física. Una eternidad…”, escribió en las primeras líneas.

Rocío remató sus palabras dando muestra del gran vacío que ha dejado la ausencia de Daniela, aunque confía que, a la distancia, su presencia la acompaña. “Cuánto qué contarte, cuánto qué compartir. Con Dios, mi ángel”. Y tras dar a conocer esta nueva muestra de cariño, la reacción de sus seguidores fue inmediata, regalando miles de likes a esta foto, así como un sinfín de mensajes con buenos deseos, incluso, ella misma dio respuesta a algunos de ellos, para agradecer por las oraciones y las palabras de aliento que ha recibido.

Recientemente, la conductora de La Tercera en Discordia, reveló detalles de cómo vive su duelo, en este periodo en el que ha buscado refugio en su familia, en la fe, así como en sus actividades profesionales. “A veces me desplomo, lloro mucho, pero me he refugiado, como siempre lo he hecho, en la oración. Oro mucho, medito mucho y estoy leyendo muchos libros que casualmente me han estado regalando. Por eso digo que estoy retroalimentando mi alma de cosas lindas, positivas que puedan construirme y ayudarme…”, dijo en entrevista con TVyNovelas.

En aquella charla, también habló de los cambios que poco a poco ha hecho al interior de su hogar, específicamente con los objetos que pertenecieron a su hija. “He estado entregando las cosas a las personas que yo sé que ella hubiera querido regalárselas. Ya empecé, voy poquito a poco, porque no es algo que yo tenga ninguna prisa por hacer. Lo voy haciendo como si ella me lo estuviera dictando…”, señaló, plenamente consciente de la importancia que tiene el hecho de dejar fluir sus sentimientos y admitir las circunstancias.

