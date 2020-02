Entre lágrimas, América Guinart recuerda cómo vivió el accidente que tuvo su hija Camila

En noviembre pasado, Camila Fernández, hija de América Guinart y Alejandro Fernández, reveló a Ventaneando que, cuando tenía 18 años, mientras intentaba hacer un flip en un brincolín sufrió una caída que, además de romperle la nariz, le provocó fisuras en algunas cervicales y le comprimió un disco, situación que le provocó afectaciones en terminales nerviosas que le quitaron por completo la fuerza en los brazos. Tras revelar la difícil recuperación que implicó este problema de salud, por el que se mantuvo 7 meses en cama y 3 años en terapia, es su mamá, América Guinart, quien ahora da detalles de cómo vivió ella este proceso, pues fue quien cuidó a la cantante.

Entre lágrimas, la tapatía comentó a Ventaneando: “Era muy difícil verla sufrir, era muy difícil porque, de repente, ya no sabía con quién llevarla porque a veces sentía que la llevaba allá y la llevaba acá y como que no avanzaba mucho. A veces tenía que portarme un poco… le decía ‘¡tú puedes!’, no quería victimizarla mucho, era difícil no poderle demostrar que sabía que estaba sufriendo, pero al mismo tiempo quería decirle, ‘tú vas a estar bien y vas a salir adelante’”, recordó.

América contó que para que su hija saliera adelante tuvo que hacerla fuerte: “Yo pensaba que si le decía ‘¡ay pobrecita de ti!’, a lo mejor, no le iba ayudar, entonces, es ese punto de equilibrio que le tienes que hacer saber que entiendes su dolor y entiendes lo difícil que está pasando, pero también la tienes que hacer fuerte, hacer valiente. Yo le decía: ‘cómo tú quieras vas a avanzar’, ella me decía, ‘mamá me dijeron que nunca más voy a poder bailar’, y yo le decía que sí y la primera vez que la vi bailando, bueno, le dije ‘¡ve estás bailando!, yo sabía’”, recordó visiblemente emocionada.

La ex de El Potrillo también contó cómo consiguió que a su hija le dejaran de suministrar algunos medicamentos que afectaban su personalidad: “Llegó un momento que, con los medicamentos alopatas, sí dije yo ‘¡hasta aquí!’, porque ella sí estaba como zombie, claro, la llevé con un médico para que le pudiera quitar esos medicamentos y sí le sirvió mucho que se los quitaran, también”, contó.

Por último reveló durante todo el proceso nunca perdió la fe e, incluso, reveló a que Virgen le atribuye este milagro: “Yo siempre he tenido mucha fe en una Virgen que, cuando yo estaba en el embarazo de las niñas, en el que primero tuve un desprendimiento de placenta y una amenaza de aborto, una fan de Alejandro fue y me timbró en la puerta de nuestra casa y me dejó una novena de una Virgen que yo no conocía, es la Virgen de Schoenstatt (…) yo siento que nos quedamos las tres por esa Virgen, entonces, para mí, no sabes, yo siempre le pido y le pedía muchísimo a esa Virgen que recuperara la fuerza”, finalizó.