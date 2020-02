William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ¿están separados?, el actor responde

Acostumbrado a que su relación con Elizabeth Gutiérrez sea de interés de la prensa, William Levy ha hablado como nunca de la situación sentimental con la mamá de sus dos hijos. Durante una entrevista con El Gordo de Molina, el actor dio detalles de su estatus sentimental, luego de que, desde septiembre pasado, no se han dejado ver juntos en público. Con la discresión que acostumbra, Levy fue muy cuidadoso con las declaraciones que realizó en torno a su relación.

Como pocas veces, William reconoció que en su relación con la actriz sí ha atravesado por crisis, pero dejó claro que siempre ha ganado el amor: “Elizabeth y yo siempre hemos tenido buena relación y hemos tenido altos y bajos y hay momentos en los que yo prefiero mejor no hablar porque es mejor, pero nosotros somos una familia extraordinaria y nuestros hijos todo lo hacemos por ellos”, comentó.

Lo que no dejó muy claro fue si siguen juntos como pareja: “Entonces estemos bien o estemos… Yo nunca diría que vamos a estar mal porque el día de mañana si estamos o no estamos juntos nunca vamos a estar mal, somos una gran familia y eso es lo importante”, detalló el actor, quien prefirió guardarse los detalles de su relación.

Los rumores de la separación de la pareja comenzaron, luego de que no se han dejado ver juntos. La última ocasión que los vimos muy familiares, fue en el cumpleaños de ella, en agosto pasado. De hecho, en Instagram, Elizabeth compartió su última foto con Levy, en septiembre de 2019; mientras él, publicó la última imagen con ella, en noviembre de 2018, pues al parecer prefiere mantener su relación alejada de las redes sociales.

En otros temas, William aprovechó esta charla para desmentir la noticia de que no quiere volver a protagonizar una telenovela en México: “No sé por qué lo hicieron, no sé si hubo mano negra detrás de toda esta mala publicidad que trataron de darme, no sé quién fue el que creó todo esto, me da pena porque es un país al que yo adoro con mi vida, yo me siento parte mexicano, soy quien soy gracias a México”, aclaró.