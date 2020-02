¡Detengan la descarga! Brad Pitt niega tener perfil en Tinder El actor aseguró que no sabe usar la aplicación, simplemente se trató de una broma

Después de protagonizar uno de los momentos más comentados durante la pasada entrega de los SAG Awards, al asegurar que contaba con un perfil en Tinder, Brad Pitt ha desilusionado a todas aquellas que descargaron esta aplicación de citas, para intentar hacer match con el actor, pues acaba de desmentir que sea usuario de esta plataforma. El pasado domingo, el actor provocó revuelo durante la ceremonia, luego de asegurar: “Agregaré esto a mi perfil de Tinder”, refiriéndose a su SAG a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Once Upon a Time in Hollywood.

Tras provocar todo tipo de reacciones con esta revelación, Brad ha querido aclarar que aquella información sólo fue parte de una broma para romper el hielo durante la entrega: “No, no estoy en eso”, declaró Pitt a su paso por el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria y entregó el premio, Maltin Modern Master, al director David Fincher, con quien trabajó en cintas como El club de la pelea y Seven.

El actor aseguró que no sólo no tiene perfil en Tinder, sino que no tiene muy clara la dinámica de esta aplicación: “Ni siquiera estoy seguro de cómo funciona, simplemente pensé que sería divertido decirlo”, confesó a los medios, de acuerdo con información de People. Con esta declaración, el actor termina con la ilusión de algunas fanáticas que soñaban con protagonizar una cita con él.

Durante este encuentro con la prensa, Brad también fue cuestionado sobre la posibilidad de asistir de la mano de Jennifer Aniston, su exesposa, a la próxima entrega de los Oscar; sobre esto, aseguró no tener planes de desfilar con ella sobre la alfombra roja de esta entrega. En los últimos días, los actores se han convertido en tendencia en las redes, luego de su comentado encuentro en los SAG, donde ella también fue reconocida con el premio a Mejor Actriz de Televisión por su trabajo en The Morning Show. Fue durante el discurso de la actriz, cuando captaron al actor, tras bambalinas, escuchando atenta a su expareja. De esa noche, también se viralizó la imagen de su encuentro tras bastidores, donde se les vio muy sonrientes y cercanos.

