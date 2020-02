De lo más sincera, Mayrín Villanueva habla de Itatí Cantoral: 'Es una mujer encantadora con nosotros'

Como pocas veces, Mayrín Villanueva se tomó un tiempo para hablar de una de las mujeres que, en el pasado, compartió una relación sentimental con su ahora esposo, Eduardo Santamarina. Y es que con plena sinceridad, se refirió con elogios nada más y nada menos que a Itatí Cantoral, de quien el actor veracruzano se separó hace ya varios años, y con quien además tuvo dos hijos, Roberto y Eduardo. Sin embargo, las familias se mantienen ajenas a cualquier diferencia, algo que la estrella dejó claro al ser cuestionada por la prensa, destacando la amabilidad con la que se ha planteado cada circunstancia entre ellos.

Sin más rodeos, Mayrín opinó de Itatí de lo más respetuosa, manifestando incluso el gran cariño que ella tiene por los hijos que su esposo procreó junto a la villana de telenovelas como María la del Barrio. “De esa historia de amor solo tengo dos hijos maravillosos, que son Roberto y Eduardo, e Itatí es una mujer encantadora con nosotros…”, dijo durante una charla con los medios de comunicación retomada por Las Estrellas.

Para no dejar lugar a dudas, Villanueva reiteró su sentir por Itatí, a quien además admira por el papel de madre que ha desempañado a lo largo de todos estos años. “Lo único que yo puedo decir es que es una gran mujer, una gran señora y no tengo más palabras que siempre algo bueno de ellos, aparte es una súper mamá que educa maravilloso, que ya me tendrá que dar unas técnicas…”, dijo sonriente durante la charla.

Y claro, este lazo afectivo no solo se ha limitado al trato que llevan ambas famosas, pues la actriz de producciones como Soltero Con Hijas o Mi Marido Tiene más Familia, ha revelado que incluso su hija Julia mantiene una relación de amistad con la hija pequeña Itatí, María. “Van a la misma escuela, son muy amigas, se quieren mucho, se quieren como hermanitas. La verdad es que yo de la familia Cantoral no he recibido más que amor…”, señaló Villanueva, que siempre se ha mostrado de lo más transparente y reservada con todo lo que acontece en su vida personal.

Lo cierto es que hoy Mayrín disfruta al máximo de la unión familiar, algo que simplemente la llena de orgullo, rodeada por el amor de sus hijos y su esposo Eduardo, quien ha sido su mayor cómplice a lo largo de esta etapa. Y a la par de esa estabilidad en el terreno personal, ella también se encuentra plena por sus logros profesionales, ahora también con su reciente participación en la nueva versión de Rubí, que recientemente se estrenó en los Estados Unidos.

