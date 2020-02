Claudia Álvarez se sincera y revela cómo va su vida de mamá primeriza

A sólo tres días de celebrar el primer mes de vida de su hija Kira, Claudia Álvarez ha recurrido nuevamente a Instagram para hacer un recuento de sus primeras semanas como mamá. Tan sincera como siempre, la actriz hizo una lista que tituló “Como va mi vida de mamá”, texto que compartió en una de sus historias, en esta red social, donde reveló los tips que le han funcionado, los momentos de cansancio, pero sobre todo, resalta lo feliz que la hace su bebé.

En primer lugar, Álvarez quiso compartir la recomendación de sus seguidoras que le ha cambiado la vida y ha ayudado a que su pequeña duerma mejor: baños de lechuga: “Seguí ahora sus recomendaciones y bañé a Kira con agua de hojas de lechuga calientita y por ahora está durmiendo bien. No son más de las 11 pm, pero para esta hora antes ya estaba llore y llore y, ahorita, está tranqui (por eso tengo tiempo de escribir)”, escribió.

Como buena mamá primeriza, la actriz ha tenido que dejar en pausa su vida social; sin embargo, contó que recibió una visita que la llenó de alegría: “Hoy vinieron mis amigas y uff, qué aliviane verlas y compartir. Porque me la he pasado 24 horas en la casa al 100 con mi baby, como debe de ser, pero ni tiempo de bañarme hoy (por lo que sé a todas les ha pasado en algún momento, si no pues díganme cochina, pero está es mi veldaa jajaja)”, reveló divertida.

Ahora que ha descubierto que las sugerencias de otras mamás sí le han funcionado, pidió recomendaciones para disminuir las huellas de cansancio que ya comienzan a reflejarse en su rostro: “Cada día duermo contando los ratitos, como 3 horas, ok también me dicen que es lo más normal, si alguien tiene un tip para las ojeras y bosas que tendré en febrero, pues pásenlo”.

Aunque reconoce que la maternidad es un trabajo arduo, tiene claro que el desgaste emocional es pasajero: “He pasado por momentos hermosos con toda la energía y por todo el llanto, como es normal, por el estrés de no dormir, por los miedos que, como mamá primeriza, tenemos y pues por la hormona que anda de arriba, para abajo”, admitió. Por último, Claudia dejó de lado todas las complicaciones que llegan con la maternidad y resaltó lo más bonito de esta etapa que es estar al lado de su pequeña, quien le provoca los sentimientos más hermosos que ha tenido: “Mi baby me genera la ternura más grande que he sentido en mi vida y por ella todo vale la pena”, finalizó.