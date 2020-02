‘El Chicharito’ rompe en llanto al contarle a sus papás de su ‘adiós’ al futbol europeo

Luego de hacer oficial su traspaso a El Galaxy, Javier Chicharito Hernández está listo para su cambio de vida. Al mismo tiempo del anuncio, se lanzó el nuevo episodio de Naked Humans, el vlog en el que participa. Más sincero que nunca, en este capítulo, el mexicano compartió con sus seguidores uno de sus momentos más vulnerables, en torno a esta decisión: la llamada telefónica que le hizo a sus papás para anunciarles el fin de 10 años de juego en Europa.

Visiblemente conmovido, Chicharito llamó a sus papás para informarles que su contratación con El Galaxy era oficial. Con lágrimas en los ojos, el futbolista dijo: “¿Cómo andan? Yo estoy bien, solo chillando. Quería hablar con ustedes porque ya está cerrado todo. Todo está perfecto pa’ solo que ya es el principio de empezar a retirarme, ¿sabes?”, al escucharlo su papá le dijo sorprendido: “No, ¡hombre!”.

Intentando contener la emoción, el mexicano continuó: “No, yo sé, pero le estamos diciendo adiós a una carrera que trabajamos muchos, yo también sé que lo están sintiendo y le vamos a ver el lado positivo y va a ser increíble, pero quieras que no, nos estamos retirando del sueño del sueño europeo (…) ustedes han estado en todo este camino y es difícil, mi papá me va a entender; nada más es eso, porque estoy feliz, estoy encantado, es lo que quiero, es parte de ir en busca de la vida que quiero, porque hay cosas que ya no estoy dispuesto a pagar por simple y sencillamente competir y que no están al alcance de mis manos, pero sí, son diez añitos, pues y ya, es la típica nostalgia”.

Al escuchar a su hijo, don Javier Hernández Gutiérrez, exfutbolista, le dijo: “Mira hijo, estás llegando a una edad donde ahorita, lo más importante es que tú disfrutes. Te voy a explicar una cosa: uno iba por triunfos, cuando es uno joven, buscas siempre los logros, buscas siempre estar arriba y todo, pero el futbol es así mijo, no todo el tiempo, no toda la vida vamos a estar con esa misma línea, tenemos altas y bajas, pero ahorita mijo estás en una etapa muy bonita de tu vida (…) hay que darle gracias a Dios que fueron 10 años, 10 años de logros”. Las palabras de su papá volvieron a quebrar la voz de El Chicharito quien comentó: “Eso es lo que me genera el llanto, no es tanto el que no pude, sino el decirle adiós a todo esto tan bonito. Es una parte mía que ya no va… bueno uno nunca sabe, todo puede pasar, pero éste también es otro sueño, es distinto, pero no es fácil, aunque vamos a estar más cerca, los voy a ver más”.

Para terminar de reconforta a su hijo, doña Silvia Salazar, mamá del futbolista, le dedicó unas palabras que él escuchó mientras secaba sus lágrimas: “Mira, yo siempre te digo que Dios tiene nuestros caminos y uno, quizá se aferra a otro, y él ahorita está haciendo todo lo mejor para ti y tu familia, para Noah, para todos, porque sé que no es nada fácil”, comentó la señora. Luego de hablar con sus papás y desahogarse, de todo lo que está atravesando en su vida, Chicharito dijo convencido: “Este es el último paso, nos mudamos para dejar la vida que ya no quiero, para ir por la que sí quiero. Estoy feliz porque seguiré jugando fútbol”, finalizó.