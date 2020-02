La esposa de Jorge Navarro, uno de los actores fallecidos de 'Sin Miedo a la Verdad', rompe el silencio

Con el corazón en la mano, Gabriela Barajas, viuda del actor Jorge Navarro, rompió el silencio para hablar de la difícil travesía a la que hoy se enfrenta, luego de que el pasado 16 de enero su esposo perdiera la vida a raíz de un accidente, mientras filmaba una de las escenas de la serie televisiva en la que participaba, ‘Sin Miedo a la Verdad’. De lo más consternada, expresó su sentir e hizo el anuncio de la firme decisión que ha tomado a partir de este momento, en el que está dispuesta a entregarse por completo al cuidado de su hijo, buscando refugio y apoyo en sus seres queridos, que estos instantes tan difíciles no se han apartado de su lado.

La también actriz, que atesora gratos recuerdos de su vida en matrimonio junto a Navarro, tomó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje. “¿Que cómo estoy? Con el alma y cuerpo destrozados… ¡Rota! Furia, impotencia, rabia, coraje, tristeza, sueños interrumpidos. ¡Una pérdida con preguntas sin respuestas!”, escribió en las primeras líneas de esta publicación que ha conmovido de manera rotunda a todos sus seguidores. Ella también ahondó en sus palabras para revelar qué sigue a partir de ahora, en uno de los episodios más difíciles de su vida en los que simplemente tiene una gran prioridad. “Mis años maravillosos se fueron con él, pero tengo que empezar a reconstruirme para no enfermarme, pues hoy seré madre y padre…”, agregó.

Acto seguido, se mostró enteramente agradecida con todos aquellos que le han tendido una mano, en medio de este dolor provocado por la ausencia de su compañero. “Gracias al apoyo de mis padres, hermanos, cuñados, suegros, primos tíos. ¡No estoy sola en este proceso de perdida tan injusta!”. Gabriela además reveló otro de los grandes y dolorosos retos a los que se ha enfrentado, y es el hecho de hablar con su pequeño de la muerte de su padre. “¡Qué difícil cuando le tuve que decir que papi ahora ya estaba en el cielo, y que ahora es un ángel que lo cuidará desde el más allá! Qué tristeza cuando me dice que quiere abrazar a papi y veo sus lágrimas correr… ¿Qué porque tuvo un accidente cuando estaba trabajando? ¿Como manejarle este acontecimiento que me desmorona a cada paso?”, confesó.

Lo cierto es que, ante este duro golpe, Gabriela tuvo qué tomar una firme decisión, misma que ha comunicado a través de este mensaje, pues reconoce que lo que le ocurrió a su esposo ha dejado en ella una firme conclusión. “A toda la comunidad les informo que me retiro del medio artístico, pues mi proceso en la Ciudad de México llegó a su fin. Yo ahora no puedo exponerme por ningún error a trabajar en las condiciones en las que a veces estamos expuestos los actores en México. Este jueves le tocó a mi marido y a su compañero, ¿mañana a quién? ¡Es por eso que les agradezco de corazón sus condolencias y su amor incondicional por siempre! ¡Ahora me dedicaré enteramente a mi hijo! ¡A cumplir los sueños de su padre y míos que eran los mismos! Pero ahora sin mi gran compañero de vida en nuestra amada provincia. Tal vez más adelante vuelva a los escenarios de teatro en Guadalajara para sanar mi dolor…”.

Finalmente, Gabriela enalteció los logros profesionales de su esposo, con quien compartió su vida por quince años y formó una familia integrada por un niño. Ella recordó que, a lo largo de 25 años, Jorge consolidó una trayectoria en la actuación motivado por sus sueños, siempre apasionado por su trabajo el cual quedó plasmado en series como ‘Sin Miedo a la Verdad’ o ‘Monarca’. A la par, la actriz anunció una misa en honor a Jorge, la cual será celebrada el próximo 24 de enero en una parroquia al sur de la Ciudad de México.

