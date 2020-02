Galilea Montijo aclara que sigue en Televisa y habla de su nuevo proyecto internacional

Mucho se ha hablado sobre la situación laboral de Galilea Montijo, luego de darse a conocer que comenzará un proyecto digital en Estados Unidos, al lado de Carlos Loret de Mola, Luis García y Víctor Trujillo, las especulaciones sobre su permanencia en Televisa no se hicieron esperar; sin embargo, ha sido la conductora de Hoy quien ha aclarado su situación laboral en la televisora de San Ángel a la que se refirió como su casa.

En su más reciente encuentro con la prensa, Galilea dio detalles de cómo combinará este nuevo proyecto con sus compromisos en la televisión: “Es una plataforma digital, porque la gente empezó a especular si me iba de Televisa, no, para nada, mientras Televisa, que es mi casa, y a la cual estoy muy agradecida por tantas cosas que me ha dado, ellos me digan que yo sigo ahí, yo voy a seguir ahí”, declaró a varios medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Una vez aclarado que no se va de Televisa, la conductora habló de cómo trabajará en esta plataforma digital que la mantendrá muy activa este año: “Me tiene muy emocionada porque no voy a parar de viajar, todo lo que yo voy a hacer es exclusivamente en Estados Unidos”, explicó. Además de la plataforma, en México, Galilea tiene en puerta el próximo estreno de Pequeños Gigantes. Aunque no reveló de qué se va a tratar, dejó claro que este espacio está destinado para la comunidad latina en aquel país: “Brozo también se integra, entonces es como una plataforma que no tiene nada que ver con la televisión, sino es ir y estar cerca de todos los latinos ahí en Estados Unidos”, explicó la conductora.

Por último, recordó su experiencia en las plataformas digitales, pues hace unos años ella ya contaba con su página web donde realizaba videos: “De alguna manera estoy como relanzando mi canal con ellos, se interesaron en las capsulas que hacía para el canal y que paré por completo por cuestiones de tiempo”, finalizó.