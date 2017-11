Entre lágrimas, Fernanda Castillo le dice 'adiós' al personaje que le cambió la vida Después de cinco años de interpretar a Mónica Robles en la serie 'El señor de los cielos', la actriz se despidió de este proyecto que, asegura, transformó su carrera

Nadie puede negar el talento de Fernanda Castillo y menos luego de ver el éxito que tuvo durante cinco años con su personaje de Mónica Robles en El señor de los cielos proyecto del que se despidió entre lágrimas. Después de cinco temporadas, la actriz dice “adiós” al proyecto que, como ella misma describió en su cuenta de Facebook, cambió su vida y su carrera. Entre lágrimas, Castillo termina este proyecto que, sin duda, la catapultó a la fama.

VER GALERÍA

“Hace 5 años hice casting para un personaje que cambió mi carrera y mi vida, Mónica Robles y esta noche me despido de ella con todo el amor y agradecimiento que existe en mi alma. Tener que decirle adiós ha sido de los procesos más tristes que he vivido, pero hoy decido quedarme solo con todo eso maravilloso que ella me regaló”, escribió hace unas horas la actriz en sus redes sociales donde hizo virales tantas frases de Mónica Robles.

Aunque se prometió no llorar, según contó en un video difundido por la cadena Telemundo, la nostalgia de “enterrar” a La Robles fue inevitable: “Yo pensaba que no iba a llorar y terminé poniéndome a chillar, ahí con mis niñas, con la gente con la que he trabajo cinco años y no puedo decir más que, que estoy agradecida con Telemundo por haberme dado la oportunidad de hacer este personaje, con la gente que lo apoyó, que le gustó y conmigo misma por no haberme dejado vencer nunca. Pasara lo pasara trabajé en este personaje con todo mi cariño, no importaba el día que fuera y pasaran los años que pasaran”, comentó.

VER GALERÍA

Obviamente, Fernanda no podía olvidar al eslabón más importante de la carrera de los actores, el público, a quien agradeció por su preferencia y su apoyo incondicional: “Gracias al público a los que han seguido este proyecto por 5 temporadas , a los que han amado y odiado a "La Robles", a las mujeres y hombres que han disfrutado mi trabajo, a los que han hecho memes o videos con las frases de #MonicaRobles .A todos aquellos a quienes este personaje hizo cuestionarse, empoderarse o simplemente emocionarse: Gracias”, escribió también en su texto.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Fernanda Castillo encuentra consuelo en el amor tras la partida de sus familiares Fernanda Castillo tras la pérdida de sus familiares por el sismo: 'Cómo cuesta regresar' Fernanda Castillo, con el corazón en pedazos, recuerda a sus familiares que fallecieron durante el sismo

VER GALERÍA

A pesar de que Fernanda Castillo tiene una larga carrera como actriz, fue hasta que Mónica Robles llegó a su vida que tuvo la oportunidad de mostrarle al mundo todo su potencial. La fuerza y carácter de Mónica Robles la hizo icónica en la serie, de hecho Castillo la veía como un estandarte para la mujer empoderada: “Es padrísimo que la gente haya convertido a mi personaje en un ícono de fuerza. Ahora, me mandan sus memes y yo, los domingos, los publico y cuando uno me gusta mucho incluso los meto en la serie. Se ha vuelto un ejercicio, que después de 4 años de Mónica Robles, la gente participa conmigo a la hora de nutrir este personaje”, comentó en exclusiva para ¡Hola! México.com, en mayo de 2016.