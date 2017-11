Kim Kardashian vs Demi Lovato, ¿Quién es la mejor Selena Quintanilla? Tanto la cantante como la socialité quisieron hacerle un homenaje a la 'Reina del tex-mex'

Sí hay una época que los famosos aman esa es la de Halloween. Es en esta festividad donde las celebridades pueden echar a volar su imaginación y caracterizarse prácticamente de lo que deseen. Pero en este uno un personaje que se convirtió en el objeto del deseo de dos figuras muy populares en nuestra actualidad: Kim Kardashian y Demi Lovato. Aunque a simple vista la socialité y la cantante no tienen nada en común, resultaron estar unidas por una figura icónica para toda una generación: Selena Quintanilla.

Encantadas con la personalidad y estilo de la texana Kim y Demi quisieron caracterizarse de la llamada Reina del tex-mex. Para diferentes fiestas estas celebridades eligieron rendirle un homenaje a la fallecida cantante utilizando un atuendo idéntico al que Quintanilla lució en su concierto en el Astrodomo de Houston, Texas, sólo una semana antes de su muerte, en marzo de 1995.

Cuidadosas de cada detalle de este look, tanto Demi como Kim revivieron la imagen de la cantante, quien falleció en la cumbre de su carrera musical. Quien dio inicio a este homenaje póstumo fue Demi Lovato, que el fin de semana pasado acudió a una fiesta de Halloween en la que acudió vestida de Selena. De pies a cabeza Lovato nos hizo recordar a la intérprete de No me queda más.

Por su parte, luego de hacerle un homenaje a Cher -durante la fiesta de la Casa Amigos, firma de tequila de George Clonney, a la que llegó de la mano de su amigo Jonathan Cheban con quien llegó caracterizado de Sonny, tal como a pareja acudió a la entrega de los Oscar en 1973-, ayer, la socialité quiso recordar a Selena Quintanilla también con el mismo atuendo morado con el que la imagen de la originaria de Corpus Christi. Y para ustedes, ¿quién luce mejor?

