Ana Brenda y la sentida despedida a su papá: ‘Siempre serás el amor de mis amores’ Según medios locales, el ingeniero falleció la tarde del martes 31 de octubre en su natal Río Bravo, Tamaulipas

Para nadie es fácil decir "adiós" y menos si esta despedida se da manera inesperada. Ayer por la noche, la actriz Ana Brenda Contreras compartió una foto al lado de su papá don Efraín Contreras, que acompañó con la leyenda “Siempre serás el amor de mis amores”. Esta fue la manera que la texana encontró para despedir públicamente a su papá, quien lamentablemente falleció a los 55 años a consecuencia de un infarto fulminante, según reportan medios locales.

Sin dar más detalles, la actriz publicó esta foto y mensaje que de inmediato generó un sin sinfín de comentarios de apoyo y condolencias por parte de sus más de dos millones de seguidores en esta red social. Según información de medios locales, entre ellos El Debate, el ingeniero falleció la tarde de este 31 de octubre en Río Bravo, Tamaulipas, su ciudad natal.

Don Efraín siempre representó una figura muy importante en la vida de la actriz. En junio pasado, él y Ana Brenda se convirtieron en imagen de una firma de whisky para la que compartieron su relación padre e hija, esto con motivo de una campaña lanzada por el Día del Padre. En aquella ocasión, la actriz desfiló orgullosa de la mano de su papá, con quien en todo momento se mostró muy cariñosa sobre la alfombra roja.

Esa no fue la única ocasión que la actriz expresó públicamente su amor hacia el reconocido ingeniero, a través de su cuenta de Instagram Ana Brenda se daba vuelo compartiendo fotos con él. Entre las más entrañables resalta una en la que aparece a su lado y que acompañó con el texto: “Por todo lo que has hecho por mí, gracias papá”.

Otra imagen que hoy se convierte en una de las más especiales es la que publicó el pasado 14 febrero, cuando contó un poco de la historia de amor de sus papás: “Él parecía un galán vaquero de las fotonovelas Jazmín (según mis tías y primas), ella era terca, norteña e independiente (como todas las mujeres de mi familia) se casaron un día como hoy hace 31 años (no amá, no haré la broma de que no me salen las cuentas)”, escribió la actriz a manera de felicitación por su aniversario de bodas, en la imagen, aparecen don Efraín y doña Blanca Pérez de Contreras en su juventud. Hoy, esa foto y todas las que compartió de su papá toman un significado muy entrañable y se convierten en el mejor homenaje al que, sin duda, será el hombre de su vida.