Edith González y la romántica sorpresa de su esposo Lorenzo Lazo

Son días plenos para Edith González, que no desaprovecha ni un minuto para celebrar la vida junto a sus seres queridos. Ahora, fue su esposo Lorenzo Lazo quien le dio una de las sorpresas más lindas a la actriz en uno de los días más especiales. Esta sorpresa ha sido una de tantas, pero sin duda no pudo contener la emoción de compartir este bello instante con todos sus fanáticos, quienes han sido testigos del amor que existe entre ella y el empresario, con quien contrajo matrimonio en el año 2010.

Los sueños de Edith se siguen consolidando y para muestra su más reciente logro: la develación de una placa por las 100 representaciones de la obra de teatro que protagoniza, Un Día Particular, en la que comparte créditos con el actor Luis Felipe Tovar. Esta aventura, en la cual se enroló hace ya cinco meses, inició en el momento en que anunció la remisión del cáncer, padecimiento al que hizo frente con plena madurez. Desde ese entonces, las cosas han cambiado, y hoy celebra junto a los suyos este capítulo ligado a su realización personal y también profesional.

Para enaltecer el bello instante, Lorenzo le dio a su amada Edith la sorpresa más linda: varios arreglos de flores que llevó hasta casa, para consentir a su esposa por este nuevo éxito sobre los escenarios. Ella, con el sentimiento a flor de piel, reveló un breve clip de este detalle, al que además le agregó un lindo mensaje. “¡Cuando tu hombre llena tu mundo de aromas, colores, flores y amor! ¡100 representaciones de #undíaparticular y vamos por más!”, escribió. En el clip, Edith aparece usando un vestido corto, con el que presumió sus piernas.

Hace varios meses, durante el estreno de Un Día Particular, Edith compartió ante la prensa su sentir al asumir este proyecto, el cual llegó en un momento clave de su vida. “Es una responsabilidad que yo asumo, que yo tomo… era poder decir, si yo puedo, tú puedes”, aseguró. “Qué bueno que podamos decir que el cáncer hay que desmitificarlo… que tenemos que tener amor a la vida y amor en tu vida”, dijo feliz aquel día.

A lo largo de estos meses, Edith ha dado muestra de su fortaleza. Hoy su vida está marcada por la estabilidad tanto en el terreno amoroso y en el trabajo, luego de haber superado una etapa complicada en su estado de salud. Sin embargo, la actriz no ha bajado la guardia, y de los momentos más complicados ha tratado de obtener las mejores lecciones. “Hoy me siento fuerte, resiliente, poderosa, amorosa. Hoy es el día de hacer, crear, amar. Soy porque me permito ser. Y quiero ser. ¡Y puedo porque quiero y quiero porque se me da mi real gana! ¡Soy una tempestad que se llama Edith! ¡Así de simple! Así que tomate un cafecito y a vivir”, publicó hace unos días en su cuenta de Instagram.

