Aarón Díaz cierra categóricamente un capítulo de su vida, ¿cuál es? Durante una conferencia de prensa en la que participó como imagen de un perfume, dejó claro que al divorciarse de Kate del Castillo terminó con ese capítulo en su vida

A más de cuatro años de haber quedado legalmente divorciado de Kate del Castillo, Aarón Díaz continúa respondiendo cuestionamientos sobre su ex. Tan caballero como siempre y, dándole el lugar que corresponde a su familia, el actor dejó claro a la prensa que desde que decidió poner punto final a su relación con la protagonista de La reina del sur cerró por completo ese capítulo en su vida.

A propósito del reciente estreno del documental de la actriz Cuando conocí al Chapo, el actor fue cuestionado sobre la polémica en la que se ha visto envuelta su exesposa, categóricamente Aarón respondió: “Todo lo que me estás diciendo es noticia para mí, realmente ya casi pasó una década, siento que no les pueda contestar cosas que quieren escuchar, pero la verdad es que no hay nada que escuchar ahí, o sea, una década, ya pasó, no hay nada qué hablar, y yo menos, ‘¿ yo qué voy a comentar?’”, dijo durante una conferencia de prensa donde fue presentado como nueva imagen de un perfume.

Aunque sostuvieron una relación de más de tres años, desde que terminaron sus caminos tomaron rumbos diferentes y el actor aseguró perdió comunicación con ella: “Mientras menos sé más tranquilo estoy, yo la verdad es que estoy en otra atmósfera y en otro estilo de vida, las noticias no las veo, porque como todos sabemos son cosas que son malas, entonces la verdad es que no me entero, y yo cuando termino una relación se acabó para siempre”, comentó.

Si bien dejó claro que no tienen comunicación, también aseguró que terminaron bien su relación y a él le gusta estar en paz con todos: “Yo me llevo bien con todo mundo, a pesar de lo que mucho piensan”, contestó cordial como siempre. Tras divorciarse de Kate del Castillo, Aarón Díaz le dio otra oportunidad al amor al lado de la actriz y cantante argentina, Lola Ponce, quien se convirtió en su esposa y mamá de sus dos hijas, Erin y Regina, quienes se han convertido en su mundo.

