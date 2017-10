Fernando Santana, esposo de Hiromi, y su tierno homenaje a su 'hermosa familia' A casi un mes del sensible fallecimiento de su esposa e hija, el cantante las quiso recordar de la manera más linda

A uno días de que se cumpla un mes de la lamentable muerte de Hiromi y su bebé, su esposo, el cantante Fernando Santana quiso recordar de la manera más tierna a su esposa y a hija. A través de su cuenta de Facebook el cantante compartió una foto del vientre de la cantante con las manos de él y ella entrelazadas, “mi hermosa familia” fue la leyenda que utilizó para titular esta poderosa imagen con la que hizo un homenaje a las mujeres de su vida.

Ante la adversidad, el esposo de la actriz de Mentiras ha querido compartir con sus seguidores de esta red social el sentimiento que predomina ante la pérdida: el amor. Tal como lo comentó hace una semana durante la función especial que se realizó en el musical que protagonizaba su esposa, ha tratado de ser fuerte y lidiar con la difícil situación para continuar: “Imaginate, era mi todo. No sé cómo he seguido, no es fácil, no lo supero o más bien no sé”, declaró el pasado 13 de octubre el viudo.

Durante este homenaje que la producción de Morris Gilbert le rindió a Hiromi, Fernando confesó que en este proceso ha querido ir paso a paso y por el momento no ha querido regresar al departamento que compartían: “Me estoy quedando con mis papás, desde que nos fuimos al hospital no he regresado, no me siento preparado, al final ahí está, nuestra casa, las cosas de mi hija”, detalló.

El cantante aseguró que se ha apoyado en el cariño de los fans de Hiromi, quienes con palabras y obsequios lo hacen sentir la admiración que sentían por su esposa. Así se los hizo saber al recibir varios detalles que aseguró los colocará en un lugar especial para recordar el legado que dejó la cantante.

Recientemente, Gloria Aura, compañera de trabajo de Hiromi declaró a Vanidades que se está preparando otro homenaje dentro del musical Ellas, donde participará su esposo, quien cantará en su honor: “La idea es que él va a cantar y nosotros estaremos ahí, estaremos acompañándolo un poco y haciendo algunos coritos para que se sienta tranquilo y lo disfrute”, comentó la actriz quien reveló que para Hiromi siempre fue un sueño compartir escenario con su esposo.