¿Soltera por elección? Verónica Castro revela el por qué jamás se casó La actriz reveló la poderosa razón por la que nunca se animó a caminar hacía el altar

Es uno de los rostros más hermosos de la televisión mexicana. Hablar de Verónica Castro es hablar de una combinación de talento y belleza que la han mantenido en el gusto del público por generaciones, su fama no sólo la ha hecho acaparar los titulares por sus proyectos profesionales, su vida amorosa también ha sido tema. Para nadie es un secreto sus historias de amor con personalidades como Manuel El Loco Valdés y Enrique Niembro, padres de sus hijos Cristian y Michelle, respectivamente, y con celebridades como Omar Fierro o Adolfo Ángel, El Temerario.

VER GALERÍA

Tras años de haber guardado la razón por la cual nunca llegó al altar con ninguno de sus galanes, es la misma Verónica quien despeja la duda. Durante su visita al programa de la presentadora Susana Giménez, en Argentina, la mexicana dijo: “Porque no soy ‘boluda’, no me gusta gastar plata en ellos, todos te la sacan. Si nunca me casé fue por mis pistolas, yo dije: ‘Yo quiero, yo puedo y yo la hago’. Finalmente termina uno poniéndose igual”.

Graciosa, Verónica confesó que en su vida no hace falta un hombre, pues tiene dos que le brindan toda su atención: sus hijos. Respecto a ella, La Vero habló divertida de los consejos que le da Cristian quien constantemente se coloca en el ojo del huracán por sus ocurrencias: “Yo siempre le digo cosas, pero ya saben cómo son los hijos con las madres, nos mandan al caramba, no nos hacen caso”, dijo.

VER GALERÍA

Convertida en una de la actriz más importante de nuestro país y en medio de las grabaciones de la serie La casa de las flores, donde trabaja bajo la dirección de Manolo Caro, Verónica disfruta de su soltería, pero sobre todo de su papel de abuela que gracias a Rafaela, la hija menor de Cristián ha podido desempeñar al máximo. Gracias a la excelente relación que lleva con la mamá de la niña, Paola Eraso, la actriz disfruta de temporadas al lado de la pequeña, quien como ella, pinta para estrella.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Recientemente, Cristian comentó en una entrevista, también en Argentina, que aunque sus papás no funcionaron como pareja, ahora que ha pasado el tiempo y que su papá atraviesa por problemas de salud, su mamá ha estado muy al pendiente de él: “Ahora ella lo está apoyando”, comentó el intérprete de No podrás en el programa La Noche de Mirtha.