Entre risas, Verónica Castro dice que ella le advirtió a Cristian que no se casara

En 28 días, Cristian Castro asumió su papel de hombre casado al formalizar su relación con la violinista Carol Victoria. Aunque en un principio todo parecía marchar de maravilla, en un abrir y cerrar de ojos el compromiso llegó a su fin: la separación fue definitiva y El Gallito Feliz sumó a su lista otra desilusión amorosa que difícilmente quedará en el olvido, sobre todo para su mamá, Verónica Castro, quien tuvo muy clara su posición desde el momento en que él le dio la noticia de que se casaría.

A tan solo unos meses de que ocurriera ese rompimiento, Verónica no se ha reservado los comentarios, siempre que alguien tiene la oportunidad de preguntarle alguna cosa relacionada con el tema. Ahora, durante su paso por Argentina, la actriz tampoco se salvó de que la cuestionaran. Ella acudió al programa televisivo de la presentadora Susana Giménez, en donde otro de los conductores directamente preguntó: “¿Cristian está solo?”, de inmediato, ella respondió tranquila y tomando con buen humor la situación. “Creo que no muy solo… no sé qué es llamarle solo”, dijo.

Pero mientras transcurría la charla,-en un set decorado como si fuera la verdulería de un mercado-, la curiosidad de los presentadores incrementaba, entonces fue Susana Giménez quien tomó la palabra. “Vero, usted que es la mamá, ¿no le dice que no se case más a ese chico?”, entonces Verónica respondió entre risas: “yo siempre le digo cosas, pero ya saben cómo son los hijos con las madres, nos mandan al caramba porque no nos hacen caso…”, dijo. Con estas palabras, ella dejó claro que nunca ha dejado de dar consejos a Cristian, aunque siempre ha respetado la última decisión que tomen sus hijos.

Entre otras cosas, dio muestra de la cercana relación que guarda con su hijo, a quien le ha dado los mejores consejos no solo en el terreno amoroso, también en lo profesional. “Yo siempre le dije, Cristian esta carrera de cantante es la más difícil… y no me hizo caso, siguió la carrera, ahí se casó y tiene que estar trabajando la voz diario, cuidándose, y de repente me dice: 'mamá estoy un poco cansado'”, contó.

Y no sólo eso, porque en esta simpática charla, la mexicana también abrió su corazón y reveló el por qué nunca se ha casado. “Porque no me gusta gastar plata en ellos (en los hombres), porque todos te la sacan”, dijo la actriz, avivando los ánimos del público que se encontraba presente en el foro y soltaron de inmediato una carajada. Además, afirmó que si en su vida tuvo dos hijos y nunca se había casado, era porque simple y sencillamente así lo había querido. “Yo dije, yo quiero, yo puedo y yo la hago…”, afirmó con plena seguridad.

