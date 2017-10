De nuevo juntos: María Levy y Ariel López Padilla se han reconciliado Tras meses de distanciamiento, padre e hija han restablecido la comunicación, así lo contó el actor quien reveló que su hija trabajará con él en su fundación

La relación entre María Levy y su papá Ariel López Padilla siempre ha sido de altas y bajas, pero nunca ha faltado el amor. Luego de que hace unos meses el actor hiciera público que su hija había decido alejarse de él tras una época complicada en su vida, es él nuevamente quien emocionada y más feliz que nunca anuncia que la joven ha vuelto a su vida y que la relación marcha de maravilla.

Tras una temporada de cambios, que también incluyó la ruptura con el que fuera su novio desde los 18 años, Diego Carrión, la joven decidió restablecer la comunicación con su papá y aprovechando el cumpleaños del actor decidió sorprenderlo con una llamada. Emocionado, Padilla relata cómo ha sido la comunicación con su hija a quien incluso invitó a trabajar en su fundación.

“Me habló en mi cumpleaños -ahora me va a regañar porque ando hablando de ella- (…) Yo siempre le he informado como en nuestra familia buscamos conservar ciertos valores de solidaridad, de apoyo, de ayuda y cuando yo le dije ‘necesito que me ayudes para esta fundación que estoy empezando a hacer me dijo ‘sí papá, me sumo contigo’ y me dio mucho gusto poder coincidir en algo que me hace muy feliz, ver que tiene la sensibilidad y el compromiso”.

Aunque en su relación de padre e hija no todo ha sido miel sobre hojuelas, el actor está feliz porque comparte con María su espíritu solidario: “La comunicación es por mensajes de Whatsapp, pero tener su voz grabada ya me emociona, entonces, vamos bien”.

Convencido de que la sangre llama, Ariel confesó sentirse orgulloso y honrado de poder estar cerca de su hija a quien admira profundamente: “Mi corazón ha estado abierto siempre, el de ella también. Yo creo que como lo hemos platicado son los tiempos, ella está en una edad maravillosa, es una mujer, estoy orgulloso de sus logros, estoy muy orgulloso de su independencia de sus decisiones y de que viva su vida”, finalizó.