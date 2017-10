'¡Más viva que nunca!' Celina del Villar retoma los maratones tras superar los problemas de salud

Llena de fuerzas y demostrando que nada la detiene, Celina del Villar hizo su regreso triunfal a los maratones. A la par del modelaje, el deporte se ha convertido en una de sus más grandes pasiones, por esa razón decidió emprender un reto que hoy la llena de orgullo y que ha presumido por todo lo alto: su esperada carrera en el Marine Corps Marathon, celebrado en la ciudad de Washington. Sin duda, este es un instante definitivo en su vida, luego de que hace unos meses enfrentara algunos problemas de salud, por los cuales tuvo que ser sometida a una cirugía de pulmón.

Previo a la carrera, Celina mostró el uniforme que portaría para ese gran día: un jersey color anaranjado con el número 17157, en donde puede leerse su nombre y su nacionalidad. Para hacer más emotivo este acontecimiento, compartió con sus seguidores un conmovedor mensaje. “No sé qué pasará mañana, de lo que estoy segura es que a partir de la cirugía de pulmón hace 6 meses y hasta hoy, he sido persistente y tenaz. Mañana voy con cero expectativa de tiempos, pero con la convicción de que voy a darlo todo…”, escribió.

Por supuesto, hizo de este momento uno de los más especiales al rendir todos los honores a sus más amados, a su familia. "Este maratón va dedicado a mi familia, Benny, María, Mateo, mis amores, mi motor, mi agradecimiento infinito. Kilómetros dedicados a mis amigos, corredores o no, que siempre están en mi mente, gracias por el apoyo…”, dijo. Así, inició la cuenta regresiva, sin imaginar que gracias a su constante marcha haría frente con éxito a otro de sus anhelados retos.

Al llegar el gran día, Celina se entregó por completo a la carrera, conquistando una vez más el sueño de triunfar en otro de los ámbitos que más ama. Fue así como, mostró en sus redes sociales, por todo lo alto, la medalla con la que fue reconocida por este esfuerzo, recibiendo también varias felicitaciones de sus fans. “¡Feliz! Más viva que nunca... Gracias”, dijo. En otra de las instantáneas aparece tomándose selfies con algunos marines, posando con sus compañeros de carrera y hasta tomando una refrescante cerveza.

No cabe duda, para Celina este ha sido otro de los capítulos más memorables de su vida, pues gracias a su entrega hoy puede disfrutar de esta inigualable recompensa. Sin embargo, cualquier esfuerzo ha valido la pena y ella lo ha dejado claro con su más reciente imagen, una postal de su espalda irritada por los rayos del sol. “Así el sol de ayer. Kilos de bloqueador que no fueron suficientes, y aunque en cada abastecimiento de agua me mojé la cabeza y la espalda para compensar la temperatura, el sol no dio tregua. #GajesDelDeporte #HappyCelina”, publicó.

