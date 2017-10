George Clooney revela que su esposa también se ha enfrentado al acoso en su línea de trabajo En el marco de las acusaciones en contra del productor Harvey Weinstein, Clooney ha compartido su experiencia personal

Han sido semanas en las que las acusaciones sobre diferentes casos de acoso sexual por parte del productor de Hollywood Harvey Weinstein han acaparado los titulares. Además de los valientes testimonios de las víctimas, entre las que destacan famosas como Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, cada vez se suman más compañeros actores a condenar esta situación. En esta ocasión ha sido George Clooney quien ha hecho referencia al tema durante la promoción de su cinta Suburbicon, narrando lo poco que él sabía al haber trabajado con el productor acusado y su enorme molestia ante estos hechos. En medio de esta discusión, Clooney quiso puntualizar que éste es un problema de todas las industrias y que incluso su esposa Amal ha tenido que enfrentarse al acoso en su línea de trabajo.

“Ella se ha enfrentado exactamente a ese tipo de situaciones en el derecho”, dijo Clooney durante una entrevista con Entertainment Tonight, “Está en todos lados así es que se debe tomar enserio porque nos afecta a todos. Y tenemos que hacerlo con toda la fuerza por este tipo de acoso del que estamos hablando ahora es…te pone furioso que esto se permita y que pueda durar tanto como duró”.

Visiblemente molesto, George señaló que Harvey debe recibir el castigo que se merece, pero fue más allá, señalando que se debe investigar quiénes sabían y se quedaron callados. “Voy a decir que alguien sabía y si había un reportero que guardó la historia por años y no la escribió quiero saber por qué porque a mí me hubiera gustado saber esas historias. Y si hubo un periódico o sitio que tenía la información, que investigó, me gustaría saber cuánto dinero de anuncios recibió de Miramax o la Weinstein Company. Quiero saber quién llevó a las mujeres a un cuarto de hotel y las dejó con Harvey. Quiero saber quién lo hizo. Harvey va a ser castigado y se lo merece. Pero hay otras personas involucradas y todas esta cultura debe parar”.

Por primera vez, Clooney hizo referencia pública al caso y compartió su experiencia: “Harvey me hablaba de mujeres con las que estaba teniendo romances. No le creí necesariamente, para ser honesto, porque creerle hubiera sido creer lo peor de algunas actrices que eran mis amigas y en verdad no creía que tuvieran amoríos con Harvey – y claramente no los tuvieron”. Pero el ganador del Oscar fue más allá con su opinión: “Pero la idea de que este predador, este acosador estuviera ahí silenciando mujeres así, es más allá que exasperante. Y el que la historia este saliendo ahora y que se sepa más, solo quiero saberlo todo”.