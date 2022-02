El maquillaje, el gran enemigo de tu piel a la hora de ejercitarte

¿Hacer ejercicio con o sin maquillaje? Esa es la pregunta del millón entre algunas apasionadas del fitness y del makeup, quienes se debaten entre estas dos cosas a la hora de realizar su rutina de ejercicio. Pero, aunque para algunas podría parecer una costumbre poco dañina para la piel, ésta podría ser la razón de un rostro opaco, seco… o incluso con acné como nos contó la dermatóloga Rosa López González (@rosederma) en entrevista con HOLA.com México.

Entre más limpia esté tu piel, mucho mejor

¿El veredicto? Por más que adores ponerte corrector, base o rubor, los expertos no lo recomiendan pues estos productos tapan tus poros, desencadenando todo tipo de padecimientos.“Recomiendo hacer ejercicio sin maquillaje porque el problema es que sí son oclusivos, entonces, cuando tú estás sudando, la piel no respira como tal pero sí necesita ciertos procesos celulares y el maquillaje lo que hace es tapar un poco y favorece que nuestra piel se llene de más impurezas, incluido que nos puedan salir algunos granitos”, expresó la experta.

Tener la costumbre de hacer ejercicio con maquillaje podría causar cambios desde muy pequeños hasta bastante complicados, por lo que la dermatóloga recomienda ser minimalista en cuanto a nuestros productos durante el entrenamiento.

“Hay un tipo de acné que se llama acné mecánico y eso se da cuando se usan cremas o maquillaje muy oclusivo, si a eso le sumas el cubrebocas, lo único que hace es hacer mayor oclusión en la piel y permitiendo que la glándula produzca más grasa, se inflame y nos salgan granitos. La piel también se puede volver seca porque, al final del día, los maquillajes tienden a ser muy matificantes. Lo que quieren es que no te veas brillosa, y eso al final del día hace que la piel se vea seca y opaca”, contó a HOLA.com México.

Los pasos por seguir antes, durante y después del ejercicio

Existen un sinfín de productos para lograr una piel saludable, sobre todo para quienes se ejercitan mucho, sin embargo, la dermatóloga recomienda cuatro: sueros antioxidantes, cremas hidratantes, protector solar y el elixir para la piel: las aguas termales, algo que también ayuda a quienes usan cubrebocas. “Depende mucho de la hora del día. Si haces ejercicio súper temprano, lávate la cara para quitar todos los productos de la noche. Te puedes poner un hidratante y si es después de las 8 de la mañana, te puedes poner un protector solar. Después del ejercicio, lavarnos la cara sí o sí, y después podemos poner una crema hidratante y protector solar. Durante el ejercicio pueden usar aguas termales como para hidratar la piel. Más ahora con el cubrebocas, uno suda un poco más entonces el agua termal es una buena opción. Si ya van con maquillaje, se debe retirar con un agua micelar y ya se puede hacer ejercicio”, comentó.

Lo cierto es que los excesos no son buenos, por lo que lavarse el rostro en exceso no es una buena opción que digamos. “Depende mucho del tipo de piel. Nuestra recomendación general es solo lavarla dos veces al día pero si la van a lavar mucho por su rutina de ejercicio, lo recomendable es usar jabones que sean muy suaves para piel sensible, sin detergente; que tengan pHs muy cercanos a la piel, pero que sea un jabón muy suave, no vayan a usar algo con ácido salicílico porque estar lavando la cara con ácido salicílico 4 veces al día no es la mejor opción”, recomendó la profesional.

Otra de las cosas a evitar durante el ejercicio es hacerlo sin retirar los tratamientos nocturnos. “Como puede ser un retinoide, un ácido glicólico porque irrita la piel. La piel tiene que estar lo más limpia posible, pero sí puede estar hidratada”, contó.

¿La clave para quienes hacen ejercicio? La hidratación, que puede ser en forma de crema, suero o agua termal. “A mí me gustan mucho las aguas termales. En el inter que tomes agua, puedes comprar un agua termal chiquita y también la rocías para que la piel esté hidratada. La verdad es que eso ayuda mucho e inmediatamente después lavarse la cara. Si no pueden lavarse por diversas situaciones, tengan una agua micelar y quítense todo el sudor. Me gustan mucho los antioxidantes porque dan una protección extra y actualmente hay productos con probióticos entonces ayuda a mantener el microbioma de la piel. Me gusta mucho recomendárselo a mis pacientes y ahorita con el cubrebocas, les va súper bien”, finalizó la dermatóloga a HOLA.com México.