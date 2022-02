El patinaje artístico sobre hielo, el deporte que querrás probar para esculpir tu figura

Después de la gran actuación que nos regaló Donovan Carrillo durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, el patinaje artístico sobre hielo se ha convertido en tema de interés en nuestro país. Durante esta justa olímpica, el tapatío de 22 años no sólo logró conseguir el mejor resultado de su carrera, sino que se convirtió en el primer mexicano en clasificar a la final de la disciplina en unos Juegos Olímpicos. Muchos pensarían que el jalisciense es el primer representante mexicano en este deporte, sin embargo, existe una larga lista de patinadores que han representado a México en la arena internacional e incluso olímpica. Previo a Donovan, hace poco más de 30 años, Ricardo Olavarrieta, Diana Encinas Evans y Mayda Navarro fueron los primeros mexicanos en acudir a unos Juegos Olímpicos de invierno. Claro, en ese entonces el patinaje era muy diferente a lo que vimos durante las últimas competencias, pues el nivel de los deportistas ha ido mejorando rápidamente. Pero, el patinaje es más que solo un deporte competitivo, pues recientemente se ha convertido en una de las actividades favoritas de los amantes del fitness. La experta y entrenadora Ioulia Chelenkova, quien tiene más de 30 años de experiencia en esta disciplina a nivel nacional e internacional nos ayudó a resolver algunas dudas, para motivar a los adultos a iniciarse en el arte del patinaje artístico.

Un deporte universal

Originaria de Moscú, Rusia, Ioulia de 47 años ha dedicado su vida al deporte sobre hielo. Desde una edad temprana se dedicó a practicar el patinaje e incluso representó a la URSS en varios campeonatos internacionales. La dedicación de Ioulia la ha llevado a entrenar a patinadores del más alto nivel de todas las edades y durante la entrevista nos contó algunos de los beneficios que aporta al cuerpo el patinaje sobre hielo: “Es un ejercicio muy completo. Un entrenamiento de 45 minutos por lo general está lleno de cardio, fuerza y elementos de elasticidad. También es una excelente actividad para la coordinación y concentración, además llega a ayudar con problemas tanto ortopédicos como de osteoporosis. De igual forma a través del patinaje se logra una fuerte conexión entre mente, cuerpo y alma”, dijo Ioulia. Además, la entrenadora que ha llevado a atletas a competencias internacionales no dijo que el patinaje llega a afectar de forma positiva la vida cotidiana: “Sin duda, te empuja a abrir tus horizontes. Además de los beneficios físicos de los que ya platicamos, es un deporte que te lleva a salirte de tu zona de confort. Entrar a un concurso o competencia te puede llevar a expandir tus conocimientos y gustos en la música y distintos tipos de danza. Es una actividad que te ayuda a expresar sentimientos, emociones y hasta puntos de vista que no siempre puedes mostrar en tu vida cotidiana a través de los movimientos y la música. Para muchos patinadores salir al hielo resulta hasta terapéutico, es un lugar donde puedes olvidar tus problemas y solo enfocarte en ti, tu cuerpo y el hielo”.

¿Gym o la pista de hielo?

Hace poco más de 20 años, Ioulia Chelenkova llegó a la Ciudad de México y desde entonces se ha dedicado a transmitir sus conocimientos a las jóvenes y no tan jóvenes generaciones de patinadores mexicanos y a pesar de que para llegar a un nivel muy alto se necesita complementar los entrenamientos sobre el hielo con rutinas en el gimnasio, destacó que para las personas que buscan simplemente ejercitar su cuerpo, esta disciplina es la mejor opción: “Se unen varios ejercicios un uno. Tanto como danza, yoga, ejercicios de fuerza y de cardio, por lo que se convierte en algo muy amplio, divertido y creativo. En varias ocasiones mis alumnas más adultas han preferido dejar a un lado el gimnasio para convertir el patinaje en su rutina del día a día”. Pero eso sí, tal y como cualquier otra actividad física, el patinaje no hace milagros, por lo que la disciplina es crucial para obtener los resultados que quieres: “Depende mucho de cada cuerpo el tiempo en el que se logran a marcar los resultados, pero desde la primera sesión sientes el efecto. Es muy importante dedicarle tiempo a esta actividad y proponerse metas. Pero, sin entrenar de forma dura se pueden comenzar a ver cambios físicos en un año o hasta menos”, explicó la experta del hielo.

El patinaje en México

Ioulia nos dio su punto de vista profesional sobre por qué este deporte invernal ha recobrado fuerza en México: “La razón principal del momento, podrían ser los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevaron a cabo a principios de febrero en Beijing. La gente ve en la tele la gracia y belleza que transmiten los atletas y eso cada cuatro años llega a inspirar tanto a los papás como a los niños, quienes buscan probar algo nuevo, diferente, e interesante. Cada ciclo olímpico he visto llegar a muchos interesados en esta disciplina y en ocasiones son personas que ni siquiera sabían que en México existe este deporte, entonces al verlo en la televisión genera mucha curiosidad. También la actuación de Donovan es importante en este tema, ya que le demuestra a las nuevas generaciones que es posible llegar al escenario más importante para cualquier patinador”.

Un deporte para todas las edades

A pesar de que los Juegos Olímpicos estuvieron llenos de deportistas muy jóvenes, Ioulia explicó que aquí la edad no es un límite, ya que es un deporte muy noble que permite que hasta personas de 90 años lo sigan practicando como hobby: “Es un deporte que se adapta a todas las personalidades y gustos, pero claro, suele resultar más complicado que simplemente salir a correr. Entre más hábil seas, más fácil será el aprendizaje, pero recordemos que la práctica hace al maestro, por lo que a veces hay que ser muy pacientes antes de lograr algún elemento o movimiento nuevo”, dijo Chelenkova. Si aún no te has animado a comenzar a patinar, Ioulia nos contó otro detalle que podría dejar a un lado todas tus dudas a ir por tus patines: “¡Existen competencias para adultos! Los eventos son súper interesantes y divertidos. A partir de los 28 años y hasta que el cuerpo lo permita, los patinadores tienen la oportunidad de competir a nivel tanto nacional como internacional, incluso existe un mundial, que normalmente se lleva a cabo en Obesrtdorf, Alemania, y hasta unos Master Games, los cuales se asemejan a unos Juegos Olímpicos, en donde el ambiente es espectacular. Las personas van con una mentalidad diferente a la de los patinadores más jóvenes, ya que realmente solo van a disfrutar de la experiencia, conocer gente de todo el mundo y expresar a través de la música y, en ocasiones, hasta disfraces, su amor por este deporte. Es un ambiente muy agradable, se echan muchas porras entre todos y se hacen amistades muy bonitas a través de estos eventos”, dijo entusiasmada Ioulia Chelenkova. ¿Qué opinas? Después de conocer los beneficios que este deporte trae para tu cuerpo, ¿te animas a probarlo?