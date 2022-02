¿Conseguir un cuerpo como el de Shakira? Anna Kaiser, su entrenadora, nos da las claves de un entrenamiento efectivo

Comenzar a hacer ejercicio puede parecer un reto, el dedicarle el tiempo, encontrar un deporte que te guste y ver resultados, pueden ser aspectos no tan sencillos en el día a día. Muchas de nosotras tomamos en esos casos a algunas famosas como inspiración para adentrarnos de lleno en el mundo del deporte. Y no podemos mentir, el abdomen y las caderas de Shakira suelen estar en nuestro mood board al momento de buscar inspiración cuando de celebrities se trata pues ha logrado conseguir una figura muy atlética basada en el esfuerzo. Su aparición en el Super Bowl sigue siendo todo un ejemplo de despliegue no solo artístico, sino también físico, con los bailes que presentó en el escenario. Es por eso que nos hemos dado a la tarea de buscar a Anna Kaiser, su entrenadora, para que nos hable sobre cómo podemos conseguir una rutina efectiva. Con una exitosa carrera que la ha hecho una de la favorita de las famosas, Anna decidió crear su propio método deportivo al no encontrar uno que tuviera todo lo que necesitaba. Y, aparentemente, lo que ella buscaba es lo mismo que muchas mujeres que han quedado encantadas con su programa. Anna fue la encargada de ayudar a Sarah Jessica Parker para ponerse en forma para su regreso a And Just Like That, y también tiene entre sus clientes a muchos nombres conocidos, pero ella tiene claro que el ejercicio es para todos, como nos cuenta en esta charla.

La entrevista

Anna, con más de 264 mil seguidores en Instagram y clientes en todo el mundo, ¿qué hace tu programa tan atractivo?

Es DIVERTIDO ¡y funciona! Tantos programas hoy en día solamente ofrecen diferentes ejercicios, pero no están diseñados para entregar resultados. Mis rutinas ofrecen una proporción perfecta de cardio y fuerza con increíbles playlists para mantenerte activo, y personalmente creo cada una de mis rutinas para que serás que está diseñada por una experta. Además, ofrecemos programas de transformación personalizados virtuales y en el estudio, con una rutina de entrenamiento integral más planes nutricionales para individuos que están listos para mejorar sus programas.

De Sofía Vergara a Kate Hudson, todas quieren trabajar contigo, ¿cuál es la primera petición que todo mundo te hace cuando comienzas a trabajar con alguien nuevo?

Usualmente, dicen: ‘Lo he intentado todo ¡y nada funciona! ¡Ayúdame a recuperar mi cuerpo!’.

Has compartido en Instagram lo difícil que es malabarear tu vida como mamá con tu ejercicio, ¿cuál es el secreto para lograrlo?

Honestamente, ¡quitarte la presión de encima! Nunca va a haber un balance perfecto. Cada domingo trato de encontrar 2 actividades para compartir con cada uno de mis niños durante la semana, y 2 metas grandes para mi carrera profesional. Mi meta principal cada día es dedicar tiempo a ambas cosas e intentar estar 100% presente en el tiempo que tengo. ¡Pero siempre quiero más! ¡Y está bien!

Estás detrás de unas de las caderas más deseadas de todo el mundo, las de Shakira, ¿cómo se consigue un cuerpo como ese?

Compromiso. Las dietas milagro y los atracones de entrenamiento a corto plazo no te van a dar los resultados que estás buscando. Es mejor empezar con 15 minutos al día, 3 veces a la semana, que brincar una hora todos los días y agotarte tres semanas después. Ve lento, mantente en tu curso y los resultados vendrán. ¡Lanzo un nuevo paquete de 5 videos de 15 minutos cada mes para que puedas seguir adelante! Se los mando a Shakira y reviso con ella para darle seguimiento. Encuentra a una amiga que haga el ejercicio contigo o que revise contigo ¡y asegúrate de seguir adelante! ¡La responsabilidad lo es todo! Nunca debes sentir como que estás en esto sola 😉

Trabajaste con Shakira para su show en el Super Bowl, ¿cuánto toma el construir un cuerpo para algo tan importante en el que todos los ojos del mundo se posarán sobre ella?

Entrenamos diligentemente 4 meses. Es mejor darte el tiempo cuando te estás preparando para un gran evento, que amontonar todo y estresarte. Quieres darle suficiente tiempo a tu cuerpo para trabajar en un itinerario más intenso mientras llevas una buena alimentación. Ayudé a Sarah Jessica Parker a ponerse de nuevo en forma para la secuela de Sex & the City, And Just Like That, en un período de cinco meses. Empezamos con 4 días a la semana, 30 minutos al día, y trabajé para que llegáramos a 5 días a la semana, 45 minutos al día. Mi equipo puede trabajar con clientes de cualquier nivel a cualquier edad.

¿Qué le recomendarías a alguien que empieza a trabajar en su cuerpo?

Empieza con 15 minutos al día, 3 veces a la semana. ¡Tengo paquetes de 5 rutinas cada mes que te ayudarán a avanzar! Trata aumentarlo a 30 minutos al día, 3 veces a la semana, en el segundo mes, y 30 minutos al día, 5 veces a la semana en el mes 3.

Sabemos que tus clases mezclan diferentes disciplinas, pero si tuvieras que elegir una sola de ellas, ¿cuál escogerías?

¡Step! ¡Es el ejercicio de intervalo perfecto para ejercitarte en casa! ¡Super divertido y efectivo!

¿Cuánto debería tomar para ti una rutina exitosa de ejercicio?

Date 3 meses. Un nuevo hábito toma 40 días para solidificarse y luego 40 más para sostenerse. Sé paciente contigo misma y ¡mantente comprometida! Sería un cambio de estilo a largo plazo y no una solución a corto plazo.

También has señalado lo importante que una alimentación balanceada es para alcanzar tus metas cuando se trata del cuerpo, ¿cuál sería el secreto detrás de esto?

¡Sí! La comida es el combustible que ya sea, te ayude a quemar músculo o te drene de energía. Elige sabiamente. Tenemos entrenadores que te ayudan a personalizar un plan de nutrición para todos alrededor de su estilo de vida, metas y preferencias.

Siendo completamente honestos, ¿cuánto toma el comenzar a notar resultados cuando alguien comienza a ejercitarse?

Depende de dónde estás comenzando, pero con mis rutinas, alrededor de 2 semanas.

Anna, ¿por qué decidiste empezar una carrera en el fitness?

Para empezar, amo ejercitarme. Y amo enseñarle a la gente sobre sus cuerpos y ayudarlos a sentirse increíbles en su propia piel. Sentí como que había un vacío en el mercado fitness. Todos los estudios boutique fitness estaban concentrados en una modalidad -yoga, spin, bootcamp-, nadie estaba creando una rutina que fuera integral e inteligente y que ofreciera un programa completo que los clientes necesitan para realmente ver resultados y conseguir una rutina efectiva que también sea DIVERTIDA. Así que la cree. Anna Kaiser Studios.

¿Qué planes tienes para el futuro?

¡Tengo tantos anuncios emocionantes por venir! Síganme para que no se pierdan nada en @theannakaiser , @annakaiserstudios y annakaiserstudios.com