Valverde, el entrenador de Thalía, J Balvin y los Montaner, nos comparte los secretos de una rutina digna de las celebrities

Seguramente has visto su nombre etiquetado en más de una publicación en las redes sociales de tus artistas favoritos, en los últimos meses lo hemos visto trabajar con Danna Paola, Karla Souza y Daniela Álvarez. Jorge Valverde se ha vuelto uno de los preparadores físicos más populares, no solamente en el ciberespacio, sino también en la industria del entretenimiento, gracias a los visibles resultados que se pueden apreciar en sus clientes, los cuales, deja claro, son conseguidos a base de mucho esfuerzo. No por nada, Thalía lo ha buscado para trabajar en sus brazos -sí, incluso la cantante de la figura perfecta necesita ejercitarse-, la familia Montaner al completo confía en él y hasta J. Balvin, con quien ha trabajado en ese famoso abdomen definido, está en su lista de clientes, y es que todos ellos han encontrado en su programa una respuesta para lo que están buscando cuando de su cuerpo se trata. Es por esto que si quieres comenzar a adentrarte en el mundo fitness, los consejos que Jorge nos ha dado en esta charla con HOLA.com México te pueden servir para ir trabajando en una figura digna de las celebridades.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Thalía y el traje de baño con el que demostró que conserva su famosa cinturita

¿Conseguir un cuerpo como el de Shakira? Anna Kaiser, su trainer, nos dice cómo lograrlo

La entrevista

Jorge, sabemos que estás detrás de algunos de los cuerpos más envidiados del espectáculo, ¿por dónde se comienza cuando se busca empezar a trabajar en la figura?

Lo primero es tener un por qué, un objetivo claro, que el impulso nazca de uno mismo, de ahí necesitas un plan que te lleve a ese objetivo, lo más importante es la persistencia y perseverancia.

De Thalía a Danna Paola, pasando por J. Balvin, cada uno de tus clientes es completamente diferente, ¿cómo logras encontrar lo que funcionará mejor para cada uno de ellos?

Me centro en conocer a cada uno de mis clientes para poder elaborar un plan a la medida de sus necesidades, lo más importante es comprender a fondo los objetivos, gustos y necesidades de cada cliente.

VER GALERÍA

Parece una labor de mucho tiempo el conseguir un cuerpo como el de las celebridades, realmente, ¿qué tan larga debe ser una rutina que consideres exitosa?

El tiempo es un aliado que debemos utilizar, no debemos verlo como un enemigo, debemos ser muy perseverantes. Una rutina de fuerza bien estructurada debe durar de 35 a 60 min.

¿Cuál es el error más común que encuentras cuando empiezas a trabajar con alguien?

Querer lograr metas muy grandes en poco tiempo, caer en impaciencia por ver resultados, caer en culpabilidad cuando uno no se apega al plan, querer aplicar la ley de todo o nada

Parecería que alguien como Thalía, que ha sido muy disciplinada con su cuerpo toda la vida, tiene más facilidad para lograr este tipo de disciplina, ¿es lo mismo para todos?

¡Claro! Todos podemos lograrlo, cuesta lo mismo para todos, cuando más cuesta es al principio, pero si tenemos la meta clara y nos enfocamos en los increíbles beneficios que vamos a obtener con la disciplina, será fácil avanzar.

VER GALERÍA

Sofía Castro disfruta del verano en su versión más espectacular

Vemos muchos antes y después en tu cuenta de Instagram, ¿cuánto tiempo es necesario para comenzar a ver resultados duraderos tras empezar el trabajo?

Yo recomiendo trazar una meta de 3 a 6 meses mínimo (depende de cada persona), para que realmente podamos adquirir los hábitos necesarios para lograr la meta y mantenerla, debemos enfocarnos en obtener resultados que perduran.

¿Qué es lo que más te piden trabajar tus clientes? ¿Hay algo que se haya vuelto más popular con el paso de los años?

Sin duda lo más común es lograr buenos hábitos para mejorar la salud, lograr un físico estético, definido, simétrico.

VER GALERÍA

Si tuvieras que dar un solo consejo a nuestros lectores para comenzar a trabajar en su figura, ¿cuál sería?

Que no esperen el momento perfecto o a estar listos para comenzar, que comiencen ya, con lo que tengan. No vale la pena posponer la gran inversión en nosotros mismos.

¿Por qué convertirte en preparador físico y cómo es que empezó tu relación con las celebridades?

Desde hace más de una década, mi pasión y propósito ha sido ayudar a las personas a lograr su máximo potencial, su mejor versión en cuanto a la salud y estética. La relación con las celebridades se fue dando poco a poco mediante el trabajo que realizaba con mis increíbles clientes, me fueron contactado poco a poco.

¿Cuáles son tus planes a futuro?

Cada vez poder ayudar a más personas a cambiar sus hábitos y mejorar su salud mediante el acceso a una buena guía de alimentación y entrenamiento.

VER GALERÍA