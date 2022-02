El reto que el hipotiroidismo ha representado para Vanessa Huppenkothen

Si algo distingue a Vanessa Huppenkothen, eso es su personalidad apasionada y sobre todo, su amor por el deporte. Sin embargo, costaría pensar que una cuestión de salud se convertiría en un reto para alguien que siempre ha cuidado de su cuerpo, en su caso ha sido un padecimiento en la tiroides. En una charla para HOLA.com México, la conductora nos compartió cómo es que logró hacerle frente a este padecimiento que, según la Clínica Mayo, consiste en una producción anormal de ciertas hormonas cruciales en esta glándula -lo que afecta tanto física como anímicamente-.

“3 de cada 10 personas en el mundo padecen de tiroides y no lo saben. Si se te cae el pelo, si sientes la piel reseca, si te duele la cabeza, si no tienes ganas de hacer tu rutina diaria, si quieres estar acostado, es como un poquito como una depresión sin ser depresión, o a lo mejor no sabes. Si estás en una dieta y no bajas de peso, hay algo que está mal”, nos contó desde su propia experiencia. Según la institución de salud, los 2 trastornos más comunes son el hipertiroidismo e hipotiroidismo. En el primero, los rangos son excesivamente altos mientras que en el segundo hay un insuficiencia en la producción hormonal, provocando cambios de peso, fatiga, debilidad muscular, caída del pelo, sensibilidad, entre otros más, algo que la conductora experimentó hace algunos años y que sobrelleva día a día.

“La tiroides es impresionante pero maneja todas las hormonas del cuerpo y, en mi caso, la T3 y la T4 estaban fuera de rango y no me di cuenta hasta que me empecé a sentir mal y empecé a sentir palpitaciones. Quería bajar [de peso] y no bajaba y, estando en la tele, es súper cruel”, agregó.

Un desafío 360

Vanessa demostró su temple y fuerza al no solo tener que lidiar con su condición médica, sino con la tensión y escrutinio que sintió, sobre todo en las redes, algo que aprendió a manejar con la entereza que tanto la caracteriza. “Antes, las redes me hacían daño, me bajaban mi autoestima, me ponía a llorar pero bueno, tienes que aprender a vivir con ello […] Me decían: ‘¿Por qué estás gorda?’, y era como una presión muy fuerte para mí. Entonces, al tener esta tormenta tiroidea donde mi presión estaba a 130 en descanso, terminé en el hospital”, expresó durante esta entrevista.

Afortunadamente, como ella lo recuerda, la conductora se dio cuenta de su padecimiento a tiempo, acudiendo con un endocrinólogo para que sus rangos estuvieran en equilibrio y así poder seguir con sus actividades tanto laborales como del mundo fitness, una de sus más grandes pasiones que la impulsa a lograr su mejor versión.

“El deporte me motiva a mí, mucho, a ser mejor, a cumplir mis metas, a despejarme, a olvidar todo lo que pasa afuera, me centro en mí, me concentro, es como ir al psicólogo y estar en contacto contigo mismo”, confesó la conductora, quien lo ha hecho todo: desde box hasta barre, pasando por patinaje sobre hielo, artes marciales, running, funcional e incluso subir al Kilimanjaro.

Siempre escucha a tu cuerpo

¿El mejor consejo de Vanessa para quienes se enfrentan a una situación parecida? Acudir con un profesional y, sobre todo, poner especial atención a cada síntoma. “Es complicado, yo creo que cuando tienes una manifestación de este tipo, sí tenemos que acudir al doctor. El cuerpo es sabio, el cuerpo sabe y te avisa cuando las cosas no están bien. La tiroides es un problema que mucha gente tiene por mal comer, por hacer dietas que no son las adecuadas, por sobrepasarnos, por no dormir, hay tantas cosas por las que se pueden disparar los niveles que, no sabemos. Sí es importante estarnos checando”, comentó la conductora a HOLA.com México, haciendo especial énfasis en un paso que puede hacer la diferencia: “buscar ayuda”.

