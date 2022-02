EXCLUSIVA Vanessa Huppenkothen, una apasionante vida fitness ajena a las críticas: 'No soy perfecta, pero soy yo'

Subir el Kilimanjaro, hacer más de un Ironman y practicar artes marciales o box en su día a día… Vanessa Huppenkothen lo ha hecho de todo pero la curiosidad por el mundo fitness la sigue llevando por nuevos caminos. ¿La razón? No solo es un momento para ella misma, sino que la ayuda a sacar su mejor versión como nos confesó en exclusiva a HOLA.com México. “El deporte me motiva a mí a ser mejor, a cumplir mis metas, a despejarme, a olvidar todo lo que pasa afuera, me centro en mí, me concentro, es como ir al psicólogo y estar en contacto contigo mismo”.

Su pasión por ejercitarse nació desde niña, al ser parte de una familia deportista. “Mi amor por el deporte empezó muy chiquita. Mi papá jugó futbol, mi mamá fue bailarina del ballet de Amalia Hernández; fue primera bailarina entonces, como que el deporte siempre fue parte de mi vida”.

Pero, ¿y cómo es un día normal en la vida de Vanessa?

La energía y dinamismo son el motor de Vanessa, quien se las ingenia para dividir su jornada de trabajo y sus proyectos… todo sin descuidar su entrenamiento de 2 clases al día sin descanso en la semana. "Trato de hacer deporte en la mañana. Ahorita me metí otra vez a patinar sobre hielo entonces estoy muy emocionada. Por lo general, tomo mi clase de artes marciales […] Hago ejercicio todos los días pero trato de descansar uno. Camino por Reforma cuando lo cierran y trato de salir con los perros y caminar unos 5 kilómetros, pero descanso como tal, no”, nos contó.

Entre un sinfín de actividades disponibles, Vanessa siempre está dispuesta a probar nuevas disciplinas. “Ahorita estoy fascinada con mis clases de patinaje sobre hielo, trato de hacer funcional todos los días porque, no sé, me funciona muy bien, es como muy práctico, y las clases de box, de artes marciales; como que pegar y sacar todo se me hace como terapéutico. Body Barre me gusta mucho. Es un entrenamiento, sí, de moda, pero creo que llegó para quedarse porque estiliza muchísimo el cuerpo en el caso de las mujeres. Otro pues es el funcional. Es que lo puedes hacer desde tu casa. […] Los jumping jacks los puedes hacer en cualquier lugar y yo creo que el running está como de súper moda”, expresó a HOLA.com México.

Eso sí; para entrar al mundo fitness no solo es importante entrenar, sino también apostar por la nutrición. “La alimentación es básica a la hora de tener una vida sana, sí. Trato de comer 5 veces al día [..] El agua me ayuda mucho a como ser disciplinada en ese sentido; tomar tus 2 litros y nada, literal ando con mis tuppers para todas partes porque si no, cualquier cosa, sales de balance y tu cuerpo te lo dice. […] Entonces sí trato de llevar mis tuppers, ser muy disciplinada con los horarios, comer muchas verduras y tratar de incluir todos los alimentos en tu dieta. No soy nada restrictiva, a pesar de que me volví vegetariana unos años, ahorita ya soy pescetariana, pero sí creo que es importante incluir todos los alimentos”, comentó.

Pero, cuando el gym o la dieta ya no son suficientes para lograr su mejor versión, la conductora también confía en la aparatología. “Me gusta mucho, la radiofrecuencia, soy muy fan. La carboxiterapia, a veces como que sí me funciona, a veces no. A ver, el cuerpo es inteligente, sabe qué sí, que no. A veces uso unas enzimas que son para reafirmar, en fin, trato de no ser muy invasiva con mi cuerpo pero sí, la radiofrecuencia y la vacumterapia me gustan”, nos confesó.

Para Vanessa, lo mejor de este movimiento fitness es que la comunidad crece día a día, algo que la motiva y la llena de optimismo por un futuro más sano. “Me encanta que la gente esté cada vez más consciente y preocupada sobre su salud, sobre qué están comiendo, sobre el ejercicio. Cada vez hay más gente en los gimnasios o en los estudios, cosa que me pone muy de buenas y ves a gente que está feliz. Como que te llena de felicidad. No por nada dicen que el ejercicio te prende tu hormona de la felicidad”, finalizó en exclusiva para HOLA.com México.

El gran reto de Vanessa

Lo cierto es que los desafíos a los que se enfrentó la fortalecieron tanto física como mentalmente, afrontando cualquier presión desde la aceptación. “Antes, las redes me hacían daño, me bajaban mi autoestima, me ponía a llorar pero bueno, tienes que aprender a vivir con ello. Tengo muchos defectos, no soy perfecta; tengo celulitis, bajo y subo de peso muy fácil porque tengo problemas de tiroides, entonces, la gente suele ser muy cruel. Suele atacar, suele criticar, suele juzgar, pero pues soy yo, soy Vanessa, no puedo cambiar, así soy y no hay nada que pueda hacer. Si te gusta, pues bien y si no…”, expresó.

Otro de los retos a los que se tuvo que enfrentar fue vencer el COVID, algo que la llevó a retomar la rutina de entrenar. “Tuve que dejar de hacer todo y parar, entonces, volver al hábito es bien complicado. Sí tienes que ser muy disciplinado en ese sentido. Dicen que los 21 días ayudan muchísimo a hacerlo todos los días y creo que sí, una vez que empiezas, creo que tu cuerpo se vuelve como adicto de una buena forma de hacer ejercicio y hacerlo parte de tu vida y hasta estás de malas cuando no lo practicas. Entonces, tu cuerpo solito te lo va a ir pidiendo”, nos comentó.

