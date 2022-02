Linda Evangelista rompe el silencio sobre las secuelas de su tratamiento estético: ‘No puedo seguir viviendo así’

Después de un largo periodo en el que no se supo de ella y apenas se vieron un puñado de fotografías en las que era captada por los paparazzis, Linda Evangelista apareció en septiembre del año pasado para dar a conocer que se encontraba luchando contra las secuelas de un tratamiento estético al que se había sometido hace algunos años. La modelo dio a conocer que tenía Hiperplasia Adiposa Paradójica, una secuela poco frecuente del procedimiento CoolSculpting -que a grandes rasgos busca congelar alguna porción de grasa en el cuerpo para deshacerse de ella-. A través de un extenso escrito en el que dejaba claro que esta era la razón por la que no se le veía trabajando con el resto de sus excompañeras, compartió que esta secuela la había dejado ‘brutalmente desfigurada’ y que su historia sería conocida a través de los tribunales pues había decidido tomar acción legal. Desde entonces, Linda había guardado silencio, pero ahora ha decidido compartir más detalles sobre su historia y cómo se ha enfrentado a este proceso.

“Amaba estar en la pasarela. Ahora me apanica encontrarme a alguien que conozca…No puedo seguir viviendo así, escondiéndome y con vergüenza. No podía seguir viviendo con este dolor. Estoy dispuesta a hablar finalmente”, dijo en entrevista con People, para quienes posó por primera vez desde que comenzó con este problema, “Ya no me voy a esconder”, ha dicho firmemente después de años completamente alejada de los reflectores.

Fue entre 2015 y 2016 que la canadiense se sometió al procedimiento estético, y tres meses después comenzó a notar que tenía bultos de grasa en las zonas que había tratado de reducir. Pensando que podía solucionarlo por sí misma, decidió limitar su alimentación, en la búsqueda de perder peso. Desesperada, visitó a su doctor quien le dijo qué era lo que estaba pasando: “Me quité la bata. Estaba berreando, y le dije: ‘No he comido, estoy hambrienta. ¿Qué estoy haciendo mal?’”, fue ahí que se enteró de su diagnóstico, “Yo estaba como, ‘¿Qué demonios es eso?’. Y me dijo que sin importar cuánto me pusiera a dieta, que ninguna cantidad de ejercicio lo iba a solucionar”.

¿Qué sucedió una vez que tuvo su diagnóstico?

La modelo, que ha demandado a Zeltiq, la empresa creadora del tratamiento, ha compartido que se ha tenido que someter a dos liposucciones, pero en ambas ocasiones el problema ha regresado. En su demanda ha dado a conocer que la empresa se ofreció a pagar la primera cirugía, solamente si ella firmaba un acuerdo de confidencialidad, algo que rechazó.

Después del trago amargo con la empresa, la modelo se enfrentó a otro problema, no había resultados de sus operaciones. “Ni siquiera mejoró un poco. Los bultos son protuberancias. Y están duras. Si camino sin una faja en un vestido, voy a tener excoriación -lesiones en la piel- al punto de casi sangrar. Porque no es como que se grasa suave frotándose, es grasa dura frotándose…No pienso que los diseñadores me van a querer poner en un vestido con eso saliendo de mi cuerpo”. Las secuelas han sido profundas para ella: “No me veo al espejo. No se ve como yo”, ha explicado al mostrar algunas de las secuelas visibles en su cuerpo.

Al decidir hablar, Linda ha reflexionado: “¿Por qué sentimos la necesidad de hacer estas cosas? Siempre supe que iba a envejecer. Y sé que hay cosas por las que un cuerpo pasa. Pero simplemente no pensaba que me iba a ver así. No me reconozco a mí misma físicamente, pero tampoco me reconozco como persona. Ella -la supermodelo- como que se ha ido”, ha dicho en esta entrevista.

