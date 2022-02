Bianca Balti y David Gandy: Celebración en el Mediterráneo

No hay pareja más perfecta que David Gandy y Bianca Balti para transportarnos a las brillantes aguas turquesas de Capri. Los protagonistas de la campaña Light Blue y Light Blue Pour Homme regresan esta temporada para resolverte la búsqueda del regalo perfecto para San Valentín. Nos sentamos con los protagonistas de esta cautivadora y sensual campaña para platicar más sobre el tema.

David Gandy y Bianca Balti en Capri.

BIANCA BALTI: BELLEZA A LA ITALIANA

-Llevas muchos años trabajando con Dolce&Gabbana. ¿Cómo ha evolucionado tu relación con la marca?

- ¡Mi relación con Dolce&Gabbana ha evolucionado como una historia de amor! Primero nos enamoramos el uno del otro, y ahora el amor y el respeto entre nosotros se ha convertido en una relación madura. Es genial, como modelo, ser parte de la marca a través de las diferentes fases de mi vida. Y es un honor para mí seguir siendo parte de esta familia.

-Dolce&Gabbana Light Blue se ha convertido en una fragancia tan icónica desde su lanzamiento hace veinte años. ¿Qué evoca la fragancia para ti?

-Light Blue fue en realidad mi primer perfume. Mi tía me lo dio como regalo de Navidad cuando estaba en la escuela secundaria y desde entonces, siempre me ha recordado el año más despreocupado y emocionalmente intenso de mi vida.

-¿Qué tipo de mujer te imaginas llevando Light Blue?

-Una mujer apasionada que adora amar.

-¿Qué crees que es único en el enfoque italiano de la belleza?

-La belleza italiana es viva, real, genuina, expresiva, sexy y espontánea.

La modelo italiana Bianca Balti es la imagen de Light Blue, de Dolce&Gabbana.

-¿Qué papel juega la fragancia en tu rutina?

-¡La fragancia es el toque matutino que me hace sentir lista para comenzar el día!

-¿Qué tipos de aromas te atraen especialmente?

-Me encantan las fragancias frescas que son capaces de evocar buenos recuerdos, como Light Blue.

Creado por el maestro perfumista Olivier Cresp, Light Blue captura a la mujer mediterránea y encapsula su feminidad a través de la frescura de su aroma.

-¿Cómo es un día libre perfecto para ti?

-En la playa e incluye nadar o surfear en el océano. Nada tiene el poder de calmarme y sanar mi alma como lo hace el mar.

-¿Cuáles son los rituales diarios que tratas de mantener en tu día, sin importar dónde estés y qué estés haciendo?

-Trato de meditar durante diez minutos tan pronto como me despierto, y de escribir una lista de gratitud por la noche antes de irme a la cama. Realmente me ayuda a sentirme centrada.

-Como madre trabajadora con una carrera increíblemente exitosa, ¿cómo mantienes el equilibrio y encuentras tiempo para cuidarte?

-Encuentro el tiempo para mí. En primer lugar, realmente amo mi trabajo, por lo que trabajar ya es parte de cuidarme. Pero también me aseguro de nutrir las amistades que me hacen sentir amada y que dan un propósito a mi vida.

David Gandy, uno de los hombres más sexy del mundo, es embajador de Light Blue Pour Homme.

DAVID GANDY: EL EMBAJADOR DE LA SEDUCCIÓN

-Llevas muchos años trabajando con Dolce&Gabbana. ¿Cómo ha evolucionado tu relación con la marca?

-Entré en mi primer show de Dolce&Gabbana hace casi 20 años. Fue un honor y sigue siendo un honor trabajar con ellos hasta el día de hoy. Obviamente, hemos logrado mucho trabajando juntos, y siempre digo que no estaría donde estoy en mi carrera sin que Dolce&Gabbana me diera la oportunidad que me brindó.

-Dolce&Gabbana Light Blue Pour Homme se ha convertido en una fragancia icónica desde su lanzamiento en 2007. ¿Qué evoca la fragancia para ti?

-Bueno, la fragancia probablemente significa algo diferente para mí que para otras personas. ¡Esta fue la campaña que ahora se ha convertido en esta imagen icónica de la que la gente todavía habla 15 años después de su lanzamiento! El rodaje de esta campaña siempre será recordado como uno de los días más increíbles de mi carrera.

-¿Qué tipo de hombre te imaginas usando Light Blue Pour Homme?

-Un hombre que tiene un sentido de la aventura y mucha energía, pero también alguien con encanto y carisma. ¡Definitivamente un hombre que sabe cómo aprovechar al máximo la vida!

-¿Alguna vez has estado en Capri puramente por ocio? ¿Tienes algún consejo para alguien que visite Capri por primera vez?

-He estado en Capri tantas veces. Desafortunadamente nunca por placer, siempre por trabajo, aunque ¿realmente puedes llamarlo trabajo cuando estás filmando en un lugar tan increíble? Mi única sugerencia para los visitantes: si puedes alojarte en el Hotel Punta Tragara, ese es uno de mis favoritos en la isla.

-Tú y Bianca Balti se ven en increíble forma en el video de la campaña Light Blue. ¿Cómo es tu rutina de ejercicio, ha cambiado desde el confinamiento?

-Tanto Bianca como yo trabajamos increíblemente duro durante todo el año para mantenernos en forma, ¡pero trabajamos y entrenamos aún más duro cuando sabemos que vamos a grabar Light Blue! Con los gimnasios cerrados en el Reino Unido durante la mayor parte del confinamiento, fue muy difícil entrenar, pero fue un buen momento para realmente darle un descanso a mi cuerpo, ya que había estado entrenando de 3 a 5 veces a la semana durante más de 20 años. Todavía mantenía mis niveles de condición física con kilómetros de caminata al día y comencé a correr de nuevo, pero fue genial volver al gimnasio.

-Estos años han sido muy desafiantes para todos debido a la pandemia. ¿Cómo crees que te ha cambiado la experiencia?

La pandemia ha afectado a muchas personas de distintas maneras. Me siento afortunado de que toda mi familia esté bien y ahora vacunada, pero me doy cuenta de que muchas personas han sufrido, así que en muchos sentidos me considero muy afortunado. Creo que nos mostró a todos lo frágil que puede ser la vida y que debes aprovechar cada oportunidad para estar con tus seres queridos tanto como puedas. Sentí que la situación trajo de vuelta mucho espíritu comunitario, con personas que eran amables y se ayudaban mutuamente.

-¿Cuáles son los rituales diarios que tratas de mantener en tu día, sin importar dónde estés y qué estés haciendo?

-Un día nunca es igual que el siguiente, y cuando se viaja es difícil mantener cualquier forma de rutina o ritual. Obviamente, donde quiera que esté tengo que entrenar. Si estoy en casa en el Reino Unido, siempre llevo a mi perro a dar un paseo todas las mañanas y siempre recojo a mi hija de la guardería y me aseguro de estar en casa para bañarla y tener algo de tiempo de calidad.

-¿Dónde te gustaría estar ahora mismo?

-¡Capri sería genial!

Light Blue Pour Homme encarna un espíritu alegre y aventurero, un hombre mediterráneo contemporáneo plasmado a traves de una mezcla de cítricos exquisitos, trabajo del célebre perfumista Alberto Morillas.