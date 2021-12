Las mejores fragancias de Dolce&Gabbana para celebrar estas fiestas

Encontrar el regalo perfecto puede parecer una tarea un tanto intimidante y en especial en estas fechas, en las que la cantidad de opciones parecen ser infinitas. Un perfume siempre parecerá la mejor apuesta. Aquí te contamos las cosas que debes tomar en cuenta para hacerlo de la mejor manera.

REGALOS AUTÉNTICOS: UN AROMA PERSONAL

Cuando estás a punto de elegir un perfume de regalo, debes conocer lo básico de la persona a la que se lo vas a regalar. ¿Es súper elegante? ¿Deportista? ¿Más casual? ¿Muy femenina? ¿Seductora? ¿Es más de playa o montaña? Dependiendo de las distintas personalidades, hemos realizado para ti una serie de recomendaciones que te ayudarán al momento de hacer tu elección. Para esta temporada, Dolce&Gabbana Beauty tiene el regalo perfecto.

DOLCE&GABBANA, UN ABANICO INCREÍBLE DE OPCIONES

ALEGRE Y SENSUAL. La esencia de un verano mediterráneo e interminable se encapsula en en los frascos de Light Blue y Light Blue Pour Homme, un dúo icónico de la firma italiana inspirado en las brillantes aguas azules de Capri. Tanto Light Blue como Light Blue Pour Homme son de carácter refrescante y son regalos perfectos para los amantes de los aromas atemporales. Light Blue integra la esencia de un día de verano a través de un aroma frutal y floral que nos remonta a los días calurosos de la costa italiana. Dentro de los ingredientes se encuentran notas de manzana mezcladas con limón calabrés y un toque de Jacinto azul. En la versión para hombre, el Light Blue Pour Homme es trabajo del célebre perfumista Alberto Morillas. Está creada a partir de bergamota, toronja y mandarina siciliana. El toque masculino se lo da el incienso y el almizcle. Light Blue Pour Homme encarna el espíritu aventurero de un hombre mediterráneo.

CONTEMPORÁNEO CON TOQUE CLÁSICO

K by Dolce&Gabbana.

Las fragancias K by Dolce&Gabbana es el regalo perfecto para el hombre de familia. La combinación de notas amaderadas da un carácter sofisticado que combinado con cítricos picantes está dispuesto a abrazar la modernidad. K by Dolce&Gabbaba tiene su versión Eau de Parfum, que incluye néctar de higo que la hace más rica y profunda. Esta fragancia, en su versión Eau

SOFISTICADO Y ELEGANTE

The One Eau de Parfum y The One for Men Eau de Toilette.

Cuando las notas florales aparecen en una fragancia, generalmente la convierten en una más sofisticada. Para una mujer trabajadora cuyo día a día busca alcanzar sus metas, The One Eau de Parfum es el indicado. Creado a partir de una mezcla de ingredientes afrutados, flores y cítricos chispeantes como ciruela dorada, lirio de Madonna, vainilla y pachulí, The One evoca un aire de sensualidad y atemporalidad. En la versión para hombre, The One for Men Eau de Toilette es clásico pero sensual gracias a la presencia de maderas de ámbar y tabaco acompañadas por cálidas notas de cilantro, cardamomo y jengibre.

AROMAS CON PERSONALIDAD APASIONADA

Pour Femme Eau de Parfum y Pour Homme Eau de Toilette.

Las fragancias Pour Femme y Pour Homme de Dolce&Gabbana, representan el estilo de los fundadores de la casa de moda, que se transforma en la síntesis perfecta entre un amor por la tradición y un anhelo por lo contemporáneo. En su versión femenina, el relajante aceite de flores de naranjo, mezclado con frambuesa le da el toque juguetón gracias a la mandarina verde. La parte cautivadora se la da el malvavisco. En su versión masculina, encarna la elegancia y estilo del hombre italiano, esencial para el amante latino mediterráneo. En la salida, aceite de flores de naranjo, lavanda para lograr la sensación de una brisa mediterránea y una potente base de tabaco con notas secas de madera de cedro.

Estamos seguros que con estas recomendaciones estarás lista para acertar en tus regalos de temporada. ¡Felices fiestas!

Todas las fragancias están disponibles en El Palacio de Hierro y elpalaciohierro.com