El mejor truco para evitar los labios secos en este otoño

Te gusta el otoño... ¿pero es la temporada en la que tus labios se empiezan a resecar? Te tenemos una buena noticia y es que hay una manera de solucionar este problema... y eso es evitándolo con el producto que se ha convertido en el ingrediente viral del momento: la vaselina (también conocida como jalea de petrolato), la cual supuestamente ayuda a sellar la hidratación, además de potenciar la recuperación de tu boca frente al cambio de clima.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

La vaselina se ha convertido en el elixir favorito de muchas apasionadas de la belleza... sobre todo en TikTok, en donde se ha vuelto en el producto multiusos no solo para una piel luminosa con el método del slugging (que es bastante cuestionado), sino también para unos labios hidratados... algo que incluso es recomendado por profesionales de la salud y dermatólogos.

"¿Sabes cómo nunca tener labios resecos? Usa vaselina. Aplica una capa gruesa antes de dormir", comenta el doctor David Cohen en su Tiktok. Lo mejor es que este truco es confirmado por un centenar de personas por su hidratación, pero también por otro beneficio: ser un ingrediente fácil de conseguir, accesible al bolsillo... y también al aumentar ligeramente el volumen de la boca, gracias al brillo que brinda.

VER GALERÍA

Mito vs realidad

Sin embargo, otros expertos comentan que la vaselina no hidrata (ni la piel, ni los labios), pero sí que es buena para las heridas o para mejorar la resequedad. "La vaselina es increíble para suavizar la piel severamente agrietada, seca e inflamada. También previene la pérdida de agua en la piel, algo que permite que los aceies naturales la nutran y reparen [...] La vaselina trabaja al sellar la humectación que ya está en la piel. Sin embargo, no da humectación", comentó la dermatóloga Dendy Engelman a Byrdie.

Para esto se recomiende que se complemente con un producto que ayude a la humectación, colocándola arriba de éste como una barrera para proteger la hidratación.

VER GALERÍA

Hidrátate por dentro

Lo cierto es que evitar los labios resecos no solo se tratan con un buen bálsamo labial, sino con la dieta, al tomar más de dos litros de agua al día, no comer tantos alimentos tan salados, así como el picante, el cual también promueve esto. Los dermatólogos no recomiendan tomar alcohol o café, ingredientes que deshidratan toda la piel, pero aconsejan esparcir los productos que usas en tu rutina de belleza hacia tu boca para aumentar la hidratación.

Otro buen truco es exfoliar una vez a la semana (mínimo), para así aminorar las 'grietas' de los labios... pues los expertos afirman que cuando no se realiza este sencillo pero esencial paso, es cuando la resequedad se hace visible. Y tú... ¿te animas a probar este truco? Siempre recuerda consultar a tu dermatólogo para que te dé el tratamiento ideal.

VER GALERÍA