La poderosa razón por la que Khloé Kardashian corrige a quienes dicen que True es ‘grande’

Es bien sabido que Khloé Kardashian tuvo una difícil relación con su cuerpo mientras crecía. La socialité ha confesado que el vivir expuesta a las comparaciones con sus dos hermanas mayores hizo que fuera muy difícil aceptar su complexión y en el programa especial que se realizó tras finalizar Keeping Up With the Kardashians, fue enfática en exponer lo duro que fue vivir bajo críticas constantes. Desde hace un tiempo, la más chica de las Kardashian ha puesto manos a la obra, no solamente en trabajar para ella misma sino en intentar poner sobre la mesa la discusión sobre la importancia del body positive y desde que se convirtió en madre quiere inculcar en su pequeña True la importancia de querer su cuerpo. Es por eso que ahora ha confesado que no tiene problema en corregir a quienes llaman ‘grande’ a su primogénita.

Completamente honesta, Khloé dijo en entrevista con Health: “De hecho, siempre tuve una relación poco sana con la comida. Cuando era más joven e iba a comer, era una comedora emocional. Y después odiaba cómo me sentía, era casi como que me estaba castigando por haber comido mucho o por haberme comido una bolsa de papas, simplemente se volvió demasiado”. Afortunadamente, esos momentos han quedado atrás y confiesa que fue en su divorcio cuando se refugió en el ejercicio: “Cuando empecé a ejercitarme, decidí hacer algunos cambios en mi estilo de vida…Todo está en la cabeza, cuerpo y alma. Si no estoy mentalmente fuerte, entonces físicamente me siento como que no puedo hacer lo que quiero hacer. Así que realmente no se trata de la apariencia física. Eso es un resultado colateral. En verdad puedes darte cuenta cuando alguien está genuinamente feliz por dentro”.

Posando con True para la revista Health, Khloé explicó: “Cuando se trata de comida, tuve tantos problemas. No fue solo una persona, supongo que fue la sociedad y cómo la gente criticaba mi cuerpo. Así que no me tomo las cosas a la ligera cuando se trata de True”. Con una madre que mide 1.77 y un padre basquetbolista de más de 2 metros, es completamente normal que True sea una niña alta, pero Khloé es muy cuidadosa con las palabras que se usan sobre su hija, para que siempre lleven una connotación descriptiva y no negativa. “Es muy alta, la gente siempre dirá: ‘Ella es tan grande’ y yo dijo, ‘Es tan alta’. Intento hacerlo más descriptivo. Sé lo que un adulto quiere decir cuando dice eso, pero no quiero que ella lo malinterprete”, dijo sobre los comentarios.

Eso sí, la pequeña comienza a dar trazas de su personalidad: “Me he dado cuenta de que es muy fuerte, lo que es algo increíble. Y si eso es lo que ella es, no voy a intentar que sea de otra manera. Pero a veces, me doy cuenta de que algo le cuesta trabajo. Le pregunto, ‘¿Estás bien, Tu-Tu?’. Y me dice que sí y no le da importancia. Siempre trato de decirle que está bien si llora o si algo está mal”.

La importancia de la familia

Afortunadamente a pesar de los baches que Khloé enfrentó en su vida, a lo largo del camino, la empresaria ha tenido a su familia para siempre apoyarse. “Sin importar nada, nos apoyamos la una a la otra. Tienes derecho a pelearte o a no estar de acuerdo. (Pero) no podría imaginarme no hablarle a alguna de mis hermanas”. Ahora, Khloé está intentando que True tenga este mismo apoyo en sus primas. “True tiene 3 (años). Mi familia está pegada la una a la otra, pero con el Covid y la cuarentena, sus primas eran sus únicas amigas por un tiempo…Aunque es joven, definitivamente sabe sobre la familia…Estamos criando a las primas casi como si fueran hermanas. No me importa si no están de acuerdo, eso es inevitable. Y por supuesto, quiero que hablen de sus sentimientos y se sientan validadas. Pero no hay opción para nosotros de separarnos y dejarnos de hablar”.

