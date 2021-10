¿El Gua Sha funciona? Esto piensan los dermatólogos

Es la herramienta de belleza del momento... ¿pero realmente funciona? Eso es lo que muchos se han preguntado ante el furor del Gua Sha, el cual supuestamente ayuda a desvanecer las arrugas, pero también la hinchazón, flacidez e incluso esculpe las facciones del rostro... y mientras algunos expertos la recomiendan, otros se muestran escépticos ante sus beneficios y soluciones 'milagrosos'.

¿De qué va?

El Gua Sha en realidad consiste en una práctica china milenaria en la que se usa una piedra que suele ser de jade, cuarzo rosa, o de cualquier otro mineral, en la piel. "Se usa para activar ciertos puntos de acupresión", comentó la dermatóloga Andrea Suárez en su canal de Youtube.

Entre sus supuestos beneficios se encuentra: la estimulación y producción de colágeno, disminución de las arrugas, ojeras, hinchazón e inflamación, además de ayudar a tonificar la piel y los músculos.

"Hay una gran variedad de formas de Gua Sha [....] Se debe de usar en la dirección de la circulación linfática", comentó Ali Tobia, experta en esta práctica, a Byrdie, quien describió el drenaje linfático como "Un basurero. Los fluidos debajo de tu piel necesitan elimnarse en el sistema de desintoxificación natural del cuerpo. El Gua Sha trabaja para mover esos fluidos en el sistema linfático en donde son limpiados".

Pero... ¿y qué piensan los expertos?

El veredicto de los dermatólogos, cirujanos, y doctores es ambiguo, pues mientras algunos sí recomiendan realizar esta práctica, otros la cuestionan. Lo que sí es un hecho es que 'consentir' al rostro podría ayudar con el estrés... uno de los causantes del envejecimiento.

"No puedo negar el beneficio del masaje. Esto es muy relajante y ayuda al estrés, el cual es uno de los factores principales del envejecimiento de la piel. El estrés crónico activa el sistema nervioso y esto puede debilitar la humectación en la barrera de la piel e incrementar los signos del fotoenvejecimiento. [...] El masaje ayuda a liberar la tensión del día, especialmente en la mandíbula o en la frente y eso, con el tiempo, fruncir de forma crónica contribuye a la formación de arrugas", expresó la dermatóloga Suarez.

Otros afirman que usarlo en las mañanas, de forma constante (y sobre todo con suavidad), podría disminuir la inflamación... pero solo temporalmente. "El Gua Sha es increíble para dar masaje al rostro y reducir la hinchazón", agregó el cirujano Anthony Youn en un TikTok.

Lo cierto es que no solo faltan investigaciones científicas que comprueben sus beneficios, sino que muchos expertos afirman que esta técnica no llega a las capas más profundas de la piel, por lo que su efecto es momentáneo... sobre todo si se trata de esculpir o tonificar el rostro.

"Ciertamente no hace daño usarlo. Sin embargo, no esperes que el Gua Sha te ayude a resolver todas tus necesidades de la piel. Quienes tengan arrugas profundas no las verán desaparecer y deben de buscar la producción de colágeno de otra forma", comentó la doctora Nyla Raja a The Huffington Post.

Y tú... ¿te animas a probar esta práctica? Siempre consulta a un profesional antes de realizra cualquier 'truco viral', para así evitar cualquier efecto secundario, e incluso tratar tus padecimientos con precisión.

