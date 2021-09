Qué es la PAH que padece Linda Evangelista tras un tratamiento reductivo

La supermodelo de los años 90s, Linda Evangelista, considerada por muchos el rostro más bello de aquella década, tomó sus redes sociales para alzar la voz. La canadiense dio a conocer que la verdadera razón por la que a diferencia de sus contemporáneas como Naomi Campbell y Cindy Crawford, a ella no se le ve todavía trabajando, es porque a consecuencia de un tratamiento de reducción de peso, se ha visto con un problema mayor. Según narró en una publicación en la que ha recibido un enorme apoyo por parte de la industria de la moda, hace más de cinco años se sometió a un procedimiento de CoolSculpting que derivó en un problema conocido como hiperplasia adiposa paradójica (popularmente llamado PAH por sus siglas en inglés). Según explicó, esto la dejó ‘brutalmente desfigurada’, y está lista para comenzar un proceso legal pues no estaba enterada de los efectos segundarios que podía sufrir si se sometía a este tratamiento. Pero, ¿de qué se trata?

“Hoy tomé un gran paso hacia la corrección de un mal que he sufrido y que me he guardado por más de cinco años. A mis seguidores que se han cuestionado por qué no he estado trabajando mientras las carreras de mis compañeras han ido en ascenso, la razón es que fui brutalmente desfigurada por un procedimiento de CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido. Incrementó no disminuyó las células de grasa y me dejó permanentemente deforme, incluso después de haber pasado por dos no exitosas y dolorosas cirugías correctivas. He quedado, como los medios me han descrito, ‘irreconocible’”, comenzó el texto de Linda.

“He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica o PAH, un riesgo del que no estaba enterada antes de hacerme los procedimientos. La PAH no solamente ha destruido mi sustento, me ha mandado a un ciclo de depresión profunda, tristeza profunda y los niveles más bajos de autodesprecio. En el proceso, me he convertido solitaria. Con esta demanda, estoy avanzando para deshacerme de mi vergüenza, y hacer pública mi historia. Estoy muy cansada de vivir de esta manera, quisiera salir por la puerta con la cabeza en alto, a pesar de ya no verme como yo misma”, finalizó el mensaje.

Qué es el CoolSculpting

Es necesario comenzar por el principio, explicando qué es el CoolSculpting. Éste es el nombre comercial del procedimiento de cryolipolysis, aprobado por la FDA de Estados Unidos en el 2010. El proceso busca congelar la grasa de lugares difíciles de eliminarla, para poder separarla de los tejidos y acabar con ella. Se hace sin necesidad de cirugías, simplemente se enfría cierta zona del cuerpo al aplicar temperaturas muy bajas por un período determinado de tiempo. Se reporta que en una sesión se destruye entre el 20 y el 25% de las células de grasa en esa área, aunque los resultados no se ven inmediatamente y se comienzan a reflejar con el paso del tiempo.

Ahora sí, qué es la PAH

Se trata de una complicación poco frecuente del proceso que provoca el crecimiento del tejido adiposo -en lugar de su decrecimiento-. Se reporta que es una situación que de darse aparece entre 8 y 24 semanas después del procedimiento y se da en la zona en la que se realizó el proceso. Según un estudio del 2014 de JAMA Dermatol, hay una incidencia del 0.0051% de que esto suceda y no existe un factor común que se haya identificado entre las personas que han sufrido de esto. Es un fenómeno que sucede más entre hombres y hasta el momento, no se sabe de una solución en la que no haya una intervención médica.

