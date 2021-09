El mejor truco para eliminar las ojeras; ¿usar cáscara de plátano?

¿Qué harías si te dijeramos que ya tienes en casa el secreto para eliminar las ojeras... y éste se encuentra nada más y nada menos que en tu cocina? Así lo confirman miles de apasionadas de la belleza, quienes juran por un truco que se ha vuelto viral en TikTok: usar la cáscara de plátano como mascarilla... sobre todo la fibra que tiene por dentro, la cual supuestamente ayuda a eliminar las bolsas, el tono oscuro de tu mirada y hasta el acné.

El furor por las propiedades del platáno se consolidó gracias a la usuaria @terrimlotek, quien compartió un video en el que mostró el truco para las ojeras que además de ser muy fácil y barato de realizar, es totalmente natural.

"Apuesto a que tu madre no te recetó esto.... o tal vez sí... la mía no lo hizo, entonces yo te voy a enseñar. ¿Sabías que las cáscaras de plátano son increíbles para tu piel, especialmente para tus ojeras?", dice en el video.

Tras esto, la usuaria de TikTok reveló el paso a paso de este tip, el cual consiste en tomar una cáscara, quitar la fibra con una cuchara y mezclarla con aloe vera. "Si no tienes, mezcla con tu crema humectante favorita", recomienda. Tras esto, aplica la pasta debajo de tus ojos, deja actuar de 5 a 10 minutos y enjuaga... un procedimiento que supuestamente ayudará a lograr una mirada brillante, rejuvenecida... y libre de ojeras o bolsas.

"El potasio en el plátano ayuda a reducir las ojeras. También ayuda a reducir líneas de expresión delgadas y arrugas. También es increíble para el acné y otros problemas de la piel [...] Enjuaga, ¡y ve la magia! ¡Todos estos trucos están en tu cocina!", finalizó la usuaria en el video que ya tiene más de 146 mil 'me gusta'.

Bye, bye, ojos hinchados

¿Lo mejor? Es que según la TikToker, la cáscara también es excelente para la hinchazón en esta área. Lo único que debes hacer es meter una rebanada (de cáscara) al congelador hasta que esté muy fría. Sácala, corta un trozo y ponlo debajo de tus ojos. Deja actuar todo el tiempo que puedas tolerarlo, quítala y da un suave masaje con los residuos y tu dedo anular (ese que tiene menos fuerza). Enjuaga y según ella, se podrá ver el cambio en tu mirada.

Pero... ¿y sí funciona?

Aunque existe un sinfín de trucos salidos en Tiktok que no son tan buenos para la piel, éste no tiene efectos secundarios y, de hecho, sí que podría ayudar a mejorar tus bolsas u ojeras. "No te hará daño alguno. El plátano tien muchas vitaminas y minerales como el potasio, la vitamina A, C, y hierro, que son ingredientes conocidos por sus beneficios en la piel", comentó la experta en belleza, Claire Williams, a Byrdie.

Sin embargo, existen otros profesionales que se muestran escépticos de estos trucos virales de belleza... sobre todo si son naturales, pues aseguran que la cantidad de ingredientes es muy baja para ver resultados.

Otros incluso recomiendan la cáscara del plátano para cualqueir inflamación o piquetes de insectos, "Ésta alivia la comezón porque la cáscara tiene ácido salicílico: un compuesto que reduce la inflamación, el mismo que se encuentra en la aspirina. También contiene aceite naturales y antioxidantes como la vitamina E, que ayuda a reducir la histamina", contó el doctor Karan Raj en su cuenta de TikTok.

Y tú... ¿te animas a probar este tip? Recuerda consultar a tu dermatólogo de cabecera antes de hacerlo para evitar cualquier contratiempo.

