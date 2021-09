¿Pintar las cejas con café? El truco que una profesional recomienda

¿En apuros... pero con ganas de unas cejas perfectas? Todo es posible y gracias a la magia del café. Y no... este truco no consiste en tomarlo, sino en ponerlo en esta área del rostro para así teñir los folículos según lo afirma una experta de belleza, causando todo un revuelo en redes por este tip. Lo mejor es que no solo te salvará del aprieto... sino que lo hará de forma natural y accesible al bolsillo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

¿De qué va este truco?

El elixir que promete unas cejas de ensueño consiste en mezclar un poco de granos de café con miel o aceite, algo que supuestamente se convertirá en el mejor tinte natural para cejas... y que además tiene propiedades hidratantes (esto gracias al aceite). Eso sí... se debe tener en mente que este remedio casero es solo temporal, por lo que si se desea un efecto natural pero más duradero, se debería confiar en la henna.

"Puedes mezclar unas cucharaditas de granos de café finamente molido con una pequeña cantidad de miel o aceite para crear una pasta. Con precisión, aplica la pasta a tus cejas y deja actuar urante 20 minutos para así tener el tiempo suficiente de teñir el área de las cejas antes de enjuagar", comentó Savannah St. Jean, experta en belleza y dueña de Savannah Rae a Byrdie.

VER GALERÍA

La blogger de belleza Jennifer Chiu es otra de las partidarias de este tip para lograru unas cejas pobladas y oscuras, ideal para quienes son alérgicas a los tratamientos químicos o para quienes no son fans del microblading o técnicas mucho más permanentes.

¿El único giro? Que no solo necesitas granos de café, sino cocoa en polvo. La cantidad de este último ingrediente depende de qué tan intenso deseas que sea el tinte. Para hacerlo, primero mezcla muy bien estos dos ingredientes secos para luego agregar aceite de coco Y también la miel (muy diferente al primer truco en el que solo se usa o uno o el otro). Al final, aplica con un cotonete que puedes usar para modificar o mejorar la forma de tu ceja.

VER GALERÍA

La 'otra cara' de este elixir de belleza

Aunque este tinte hecho de café va ganando popularidad en las redes día a día, algunas personas han confesado que no vieron grandes cambios después de hacerlo.

"Pues, estoy un poco desilusionada que mis cejas no están como pensé que estarían. Hay definitivamente color pero es muy leve. Creo que este truco funcionaría mejor si lo hicieras una vez a la semana o más", dijo una usuaria de TikTok. "La mezcla se sintió más como una mascarilla. Mis cejas se sienten súper suaves, siento que la miel ayudó a fijar la hidratación, algo que es perfecto para cuando hace frío", agregó otra usuaria.

Lo cierto es que nada como consultar con un profesional de cejas, pues aunque esta técnica natural no tiene efectos secundarios, el café y el aceite de coco no es tan recomendado por los dermatólogos (esto en cuestiones de piel).

VER GALERÍA