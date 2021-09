Todo lo que necesitas saber del skincare en palabras de la mujer detrás de una de tus marcas favoritas

Más que nunca antes, el cuidado de la piel se ha convertido en toda una obsesión para muchos. Aquellos años en los que solamente comenzabas a preocuparte por el skincare cuando alcanzabas cierta edad, han quedado atrás, y desde muy jóvenes, personas de alrededor del mundo comienzan a mostrar más interés en cómo deben proteger su piel para que no solamente luzca espectacular, sino que esté lo más sana posible. Con este marcado interés en el tema, no es de extrañar que algunas firmas hayan cobrado una enorme popularidad, sobre todo, aquellas que son atractivas para personas de todas las edades, como es el caso de Drunk Elephant. La firma de la que seguramente te enamoraste por sus coloridos y novedosos empaques, y te acabó de encantar gracias a sus fórmulas efectivas y benéficas para tu piel.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Los productos de oro… ¿valen la pena o solo son para la foto?

El curioso truco para saber qué rubor es el ideal para ti

La historia de esta colorida firma es una por demás interesante. Como suelen comenzar estos relatos, en este, Tiffany Masterson -su fundadora- siempre tuvo problemas con su piel y lo más frustrante era que aunque probaba de todo, no encontraba un producto que le ayudara, por el contrario, todo parecía empeorar las reacciones cutáneas de las que sufría. Poco a poco comenzó a investigar sobre los productos que estaban disponibles y comenzó vendiendo un sencillo limpiador facial. En medio de su investigación descubrió que seis ingredientes eran la raíz de todos sus problemas, ella los bautizó ‘Los 6 sospechosos’, ¿el problema? Era casi imposible encontrar productos que no tuvieran alguno de estos seis indeseables.

Poco a poco, lo que comenzó como un proyecto persola, fue creciendo, hasta lo que es hoy en día. Todo, con la misma premisa en mente. Con más de un millón de seguidores en Instagram y un Tiktok recién estrenado, no es una sorpresa que hace casi dos años su fundadora haya vendido la empresa por la impresionante cantidad de 845 millones de dólares. Y es que la historia de Tiffany es una que demuestra que cuando algo verdaderamente te apasiona, no hay qué te detenga.

Con esto en mente, hemos tenido la oportunidad de preguntar a Tiffany lo que seguramente siempre has querido saber. El mundo del skincare es uno grande y muy variado, para muchos, saber lo que necesitas usar y cuándo debes usarlo es todo un misterio. Es por eso que nos hemos acercado a Tiffany para que nos ayude a descifrar el universo del skincare.

VER GALERÍA

La entrevista

¿Tiffany, si pudieras tener sólo un producto de Drunk Elephant, cuál sería y por qué?

No podría decir un producto o ingrediente, es más bien la filosofía de la firma la que ha marcado una gran diferencia en mi piel. Miro el cuidado de la piel un poco al revés. La piel es la piel. La piel es un órgano que funciona de cierta manera. Tiene una barrera protectora que la resguarda y mantiene su función. Es por eso que nuestra primera orden del día es respetar y apoyar esta barrera. Si alimentamos la piel sólo con ingredientes biocompatibles que pueda aceptar, comprender, reconocer, procesar y beneficiarse, y al mismo tiempo evitando los ingredientes disruptivos (a los que nos referimos como los 6 sospechosos: aceites esenciales irritantes, fragancias/tintes, siliconas, pantallas químicas, SLS y alcoholes secantes), la piel puede hacer lo que se supone debe hacer, y nuestra piel estará feliz y saludable. Me opongo a todo lo que no tenga un beneficio claro y directo para la salud de nuestra piel o para la seguridad y eficacia de la formulación. La inflamación y su irritación resultante conducen a una producción excesiva de grasa, poros más grandes, brotes de acné, descomposición del colágeno y por último, envejecimiento prematuro. Nadie quiere eso.

¿Cuánta agua se debe tomar? Esto recomiendan los expertos

Ya has compartido antes que tu rutina matutina es bastante simple cuando se trata de belleza, ¿por qué confías específicamente en Drunk Elephant Marula Oil y F-Balm como tus productos favoritos?

El aceite de marula es definitivamente uno de mis ingredientes favoritos: es un aceite magnífico, antimicrobiano, altamente absorbible, idéntico a la piel, antienvejecimiento y equilibrante. Creo que es superior a cualquier aceite que haya probado. Marula es un aceite portador que hace que todo sea mejor, por eso lo incluyo en casi todos los productos Drunk Elephant. ¡Me encanta cómo despierta mi piel por la mañana! Habiendo dicho eso, siempre escucho a mi piel y me ajusto según lo que siento que necesita en un día determinado. Podría sentirse seca, sensible, deshidratada, etc. O, podría sentirse perfectamente equilibrada y no necesitar mucho. Siempre dejo que mi piel guíe mis elecciones y quiero brindarle a mi consumidor diferentes opciones en función de sus preferencias personales.

VER GALERÍA

¿Cuál es el error más común que ves en las rutinas de cuidado de la piel de tus consumidores?

¡La limpieza excesiva! Nuestro manto ácido es la primera línea de defensa y es fundamental para la salud de nuestra piel. Limpiar y quitar el manto ácido es otra forma de alterar la salud y el equilibrio de la piel.

Una de las cosas más difíciles cuando se trata del cuidado de la piel es saber qué productos usar y cómo usarlos. ¿Para quién desarrollaste Protini Powerpeptide Serum y cuándo recomiendas aplicarlo?

¡Protini Serum es para todos! Habíamos escuchado de la comunidad Drunk Elephant que querían algo un poco más suave que la base glicólica en T.L.C. Framboos, un exfoliante y tratamiento nocturno al 10% AHA + 1% BHA, así que esto llena ese vacío. Es ideal para quienes son nuevos en la exfoliación química o para quienes desean incorporar péptidos en una rutina con múltiples ácidos. Puedes usarlo por la mañana o por la noche, ¡sólo asegúrate de usar protector solar durante el día!

En estos días hay muchos productos, ¿qué es lo que hace que Protini Powerpeptide Serum sea diferente de ellos y por qué es realmente importante agregarlo a tu rutina de cuidado de la piel?

Pensando en lo que le faltaba a Drunk Elephant, quería hacer un producto de tratamiento que usara ácido láctico, y no solo un poco. Estoy hablando de ácido láctico al 10%, que es una dosis poderosa, pero debido a que es ácido láctico, sigue siendo suave para la piel. Considerado un AHA más suave, el ácido láctico es una excelente manera de mezclar AHA con otros ingredientes activos como retinol o la vitamina C para obtener mejores resultados. Al llamarlo Protini significaba que teníamos que agregar todos los péptidos y aminoácidos de Protini Cream, pero luego agregamos aún más. Así nació Protini Resurf Serum. Es un tratamiento exfoliante increíblemente efectivo que restablece, apoya, fortalece y protege la piel, haciéndola más lisa, suave y elástica.

Si pudieras darle un consejo a alguien que está empezando a cuidar su piel, ¿cuál sería?

Siempre digo que menos es más, y con eso me refiero a dos cosas: primero, sólo necesitas ingredientes que sean directamente beneficiosos para la salud de tu piel o que apoyen la formulación, manteniéndola segura y efectiva. Evita los ingredientes de marketing adicionales (pelusa), que realmente no son necesarios y que en muchos casos, pueden ser perjudiciales, como los colorantes, aromas, matificantes, siliconas, etc. ¡Son simplemente adicionales y no son necesarios en absoluto!

En segundo lugar, no necesitas tantos productos. Para beneficiarse de mi filosofía de evitar a los 6 Sospechosos, sólo necesitas algunas cosas. Un limpiador, una crema hidratante y por supuesto, un protector solar serán suficientes. Menos siempre es más al principio también, por lo que no abrumarás tu piel y podrás introducir productos adicionales lentamente al ritmo que mejor se adapte a tu piel. Elijo ingredientes y activos respaldados por la ciencia. Elijo usar los activos a niveles clínicamente efectivos, con los niveles de pH adecuados, tanto para la piel como para la formulación. Y lo más importante, sólo utilizo ingredientes biocompatibles y fácilmente absorbibles que tu piel puede reconocer y beneficiarse fácilmente.

VER GALERÍA