El truco viral para una base perfecta y libre de retoques

No hay nada más molesto que retocar tu maquillaje a cada rato... y más en esta nueva era de pandemia. ¿La buena noticia? Es que existe un truco que promete prolongar la duración de tu base, y lo mejor es que no se necesita de comprar un nuevo producto o invertir en otro más lujoso, pues el secreto está en cambiar los pasos de aplicación (sí, así como lo leíste).

El truco por el que todas juran

El tip se hizo viral en TikTok, todo gracias a un video publicado por la apasionada del maquillaje, Victoria Lyn, quien reveló el paso a cambiar en tu rutina de maquillaje... que consiste en aplicar polvo traslúcido ANTES de tu base o de cualquier otro producto que uses.

Lo primero que se debe de hacer es humectar muy bien el rostro con cualquier crema de tu preferencia (y sigue con el bloqueador). Tras esto, aplica el polvo traslúcido con una brocha. "Lo hago con suaves palmaditas por todo mi rostro para luego difuminar. Que no sea mucho", comentó la experta en belleza.

El siguiente paso es rociar un fijador de maquillaje (sin discreción) y deja que éste se seque muy bien. Continúa con el primer y hasta el sexto paso es cuando (supuestamente) debes aplicar la base directo a la piel y esparcir con una brocha

"Solo ve lo que pasa y ve lo increíble que luce tu maquillaje... y se quedará 24/7... y no se va a craquelar", finalizó la gurú de belleza en su video. Lo curioso es que en esta publicación, muchas de sus seguidoras (e incluso quienes no lo son), confirmaron la efectividad de este paso que usualmente consiste en aplicar el polvo traslúcido después de la base.

Este cambio en tu rutina de maquillaje es ideal para quienes tienen piel grasa o con tendencia al acné y suelen sufrir con los retoques a solo horas o minutos de crear el look, pues este consejo supuestamente ayuda a controlar el exceso de aceite.

Pero... ¿cuál es la magia detrás de esto? Que el polvo traslúcido 'llena' los poros, líneas de expresión y arrugas, creando una apariencia tersa, mucho más luminosa y uniforme, preparando la piel antes de la base.

Entre los pasos a tener en cuenta, es imprescindible que elijas un polvo traslúcido y no con pigmentos pues esto podría cambiar el tono de tu base y no lograr el efecto deseado.

"Son la mejor opción pues no cambian el color de la base y no dan más cobertura. Debes presionar el polvo en tu piel con una brocha plana. Hacer esto hará que la base se mueva o que se craquele. También permite que la base se fije mejor para que dure todo el día", comentó el maquillista Beau Nelson a Allure. Lo mejor es que muchas afirman que este truco no luce 'blanquecino' o se refleja en las fotos, por lo que es ideal para usarse en eventos especiales. Y tú... ¿te animas a probarlo?