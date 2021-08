El aceite de ricino es el truco favorito para alargar las pestañas, ¿pero realmente funciona?

¿Hay algo mejor que un truco de belleza? Sí, que éste sea fácil, rápido, barato e incluso natural, como es el caso del ingrediente favorito en las redes (sobre todo en TikTok): el aceite de ricino, el cual se usa para alargar las pestañas, dándoles un efecto kilométrico y mucho más grueso como supuestamente lo afirman miles de personas que juran por este tip, el cual ha sido aprobado por algunos dermatólogos, mientras que otros se mantienen escépticos ante sus beneficios.

¿De qué va el truco?

Éste es muy fácil de realizar y consiste en aplicar por las noches este aceite con un cotonete, una brocha de rímel o incluso tus dedos, los cuales deben estar muy limpios para así evitar cualquier tipo de infección. Así, las propiedades de este líquido supuestamente actúan en tus pestañas mientras duermes, alargándolas y fortaleciéndolas de forma natural.

"Uno de los mejores aceites para las pestañas es el de ricino", comentó la cirujana plástica Manish Shah a Oprah Daily, esto gracias a su alto contenido en vitamina E.

"Contiene ácido ricinoleico como su componente principal, el cual se piensa trabaja a través de estimular el receptor de una molécula en especial llamada prostaglandina E2 (PGE2), la cual tiene efectos diversos en el cuerpo [...] La teoría es que el PGE2 también tiene un rol en el crecimiento capilar, estimulando los folículos a su fase de crecimiento", comentó el biólogo de pelo Dominic Burg a Byrdie.

¿Y lo malo?

Aunque hasta ahí todo suena maravilloso, muchos profesionales de la salud confirman lo que más tememos: no existen estudios que comprueben las propiedades del aceite de ricino en cuanto al crecimiento de las pestañas o incluso las cejas, algo para lo que también se está usando.

"Hay evidencia de esto en células de pelo que crecen en laboratorios, pero no hay evidencia de estudios clínicos en la gente", agregó Burg. Lo peor es que usar este 'remedio natural' no es tan 'sano' para los ojos, pues podría irritar el globo ocular o incluso causar una reacción alérgica en toda esta área.

Entonces... ¿por qué millones juran por él?

El éxito detrás del aceite de ricino es que éste podría ser un buen hidratante para las pestañas, siempre y cuando no seas alérgica ni lo apliques dentro del ojo o cerca de la piel. "Es también posible que pueda prevenir el rompimiento de las pestañas algo que conlleva a un crecimiento saludable", comentó la oftalmóloga Ilyse Haberman a Cosmopolitan.

"Es muy hidratante entonces las pestañas no se vuelven frágiles, no se rompen, ni se quiebran, algo que pasa conforme crecemos [...] No hay duda en su poder anecdótico y destreza", dijo la dermatóloga Ava Shamban a MBG Lifestyle.

Además se debe de usar aceite de ricino puro, sin aditivos, para así evitar cualquier tipo de efecto secundario. ¿Lo mejor? Siempre acudir con un médico o profesional de la salud, quienes también agregan que lo ideal para alargar las pestañas es usar sueros aprobados por los dermatólogos.

