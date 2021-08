¿Cuánta agua se debe tomar? Esto recomiendan los expertos

Ni 3 , ni 4, ni mucho menos 5 litros... y aunque la tendencia de tomar un galón de agua al día sigue causando todo un furor entre influencers y hasta famosas, beber más de lo necesario podría ser incluso contraproducente como lo afirman los profesionales de la salud, quienes tienen un truco infalible para saber cuánta hay que tomar, dependiendo de tu cuerpo y necesidades.

El mito del galón

TikTok se ha vuelto en la fuente principal de remedios de belleza y trucos caseros... y justo fue ahí donde surgió el furor por tomar un galón de agua al día, que equivale a 3.77 litros, una cantidad que supuestamente ayuda a 'desintoxicar el cuerpo a tener más energía, mejorar la salud de la piel, eliminar la inflamación, el acné, e incluso algunos kilitos de más. Sin embargo, los doctores NO recomiendan este hábito, pues en primera, el cuerpo no necesita tanta agua, y en segunda, pueden existir desajustes en los niveles de sodio, del funcionamiento de tus riñones e incluso intoxicación de agua (en los casos más extremos).

"La sobrehidratación es una cosa muy real", comentó la health coach Erica Zellner a The Cut. "Las sales, elecctrolitos y minerales como el potasio y magnesio deben de ser reguladas finamente por los riñones y otros mecanismos de barrera en el cuerpo. Todos estos crean un balance para que nuestros músculos se contraigan y nuestros cuerpos puedan mandar señales de célula a célula, de neurona a neurona", agregó la experta.

Tomar un galón o más litros puede hacer que los niveles de estos minerales bajen, causando calambres, dolores de cabeza, entre otros padecimientos más graves. "Cuando empezaba a correr, me daban unos calambres tan horribles en mis piernas que me caía y no podía seguir", confesó la health coach, algo que se debía a la disminución de sales y electrolitos por el exceso de agua (y que, cuando comenzaba a sudar, perdía áun más de estos elementos).

La cantidad depende de ti

Los expertos también aseguran que no hay un número fijo para todos, pues todo depende del peso, estatura, entre otros factores más. "La cantidad de agua que debes tomar al día no es una cantidad fija, está basada en TU peso", comentó el doctor Fabrizio Crudo en su cuenta de TikTok.

Entonces, ¿cómo lo calculo?

El profesional de la salud recomienda que cualquier adulto sano puede tomar 35 ml de agua por kilo de peso. Por ejemplo, si pesas 63 kilos, solo debes multiplicar esto por 35, lo que da el monto de 2.20... y esa es la cantidad que se debe tomar al día.

"Las personas que hacen actividad física constante pueden multiplicarlo por 40ml incluso. Beber agua en exceso es tan negativo como no beber lo suficiente. La ingesta diaria recomendada corresponde a la cantidad que tus riñones y corazón pueden procesar", agregó el doctor en su cuenta, además de recomendar unos trucos (para quienes no son tan fans de tomar agua simple). "Busca estrategias como agregarle rodas de frutas o vegetales para darle un sabor más placentero y así pdoer tomar más. Inicia tu día bebiendo una cantidad considerable y ten una botellaa en tu mesa o al alcance de tu mano. La recomendación es evitar tomar agua en la noche para no tener ganas de ir al baño y así cortar nuestro sueño", finalizó... aunque, en estos casos, más vale consultar con tu doctor lo que es mejor para tu cuerpo.

