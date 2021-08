¿Tomar café deshidrata la piel? Esto encontraron los expertos

Aunque se le ha creado muy mala fama, el café no deshidrata la piel. A pesar de las mil y un creencias que existen (y más cuando Jennifer Lopez afirmó que lo evitaba para mantener su 'eterna juventud'), todo parece indicar que puedes seguir tomando tu bebida favorita sin preocuparte por 'dañar' tu cutis o deshidratarlo, pues un estudio encontró que el consumo moderado no tiene efecto alguno en su bienestar.

El mito sobre el café y la piel

Sí... el café es diurético... pero no por eso es un ingrediente que deshidrata tu piel como bien lo encontró un estudio realizado por la consultora en nutrición Sophie C. Killer y su equipo de investigación, patrocinado por el Institute for Scientific Information on Coffee, en el que participaron 50 hombres, quienes aunque tomaban de 3 a 6 tazas de café al día, no registraron algún cambio significativo en su hidratación.

"Nuestros datos muestran que no hubo diferencias significativas en una amplia gama de marcadores hematológicos y urinarios del estado de hidratación entre los ensayos. Estos datos sugieren que el café, cuando es consumido con moderación por hombres habituados a la cafeína, proporciona cualidades hidratantes similares al agua", se puede leer en el estudio.

La investigación es reciente, sin embargo, los doctores y dermatólogos estaban de acuerdo con esta teoría desde hace tiempo, pues incluso si se toman 5 o 6 tazas de café (como lo marca el estudio), ésta es una cantidad muy baja para causar una deshidratación y, por ende, tener una piel poco hidratada.

"El café, o específicamente la cafeína en el café, sí tiene efectos diuréticos -lo que quiere decir que tus riñones descarguen agua de más a través de la orina-, pero el estimulante es mínimo. En un cuerpo sano, es muy poco probable que unas cuantas tazas de café causen una piel opaca, o dolores de cabeza o resequedad", comentó la doctora Jennifer Haythe a Marie Claire US.

Eso sí... otros dermatólogos tienen una idea bastante diferente (y de ahí el 'terror' de JLo con el café), pues esta bebida podría modificar la flora intestinal, algo que afectaría al bienestar de la piel... todo dependiendo del tipo de grano.

"Los cafés de mala calidad, especialmente si se toman con leche de vacas a las que se les inyectan antibióticos, pueden alterar la flora intestinal. El café orgánico no está asociado con eso [...] Comer los tipos de alimentos incorrectos, desafortunadamente alentan la digestión, lo que crea un cambio en la flora. Afecta tu microbioma intestinal, y eso, se convierte en un intestino con carencias y esose traslada a la piel", comentó el dermatólogo Gary Goldenberg a Byrdie.

Lo curioso es que el mismo doctor agregó que el café es rico en antioxidantes, una molécula capaz de retardar o prevenir la oxidación de otras, evitando el envejecimiento. Y tú... ¿qué piensas de este descubrimiento? Siempre consulta con tu doctor de cabecera para saber si esta bebida puede beneficiar a tu organismo o no.

