El producto que todos afirman es 'como botox en una botella'

Tener los mismos efectos del bótox... ¿sin inyecciones? Eso es lo que supuestamente hace el nuevo producto que se viralizó en TikTok, la red del momento que se ha vuelto en la mejor fuente de muchos para conocer los mejores (y más peculiares) trucos de belleza, colocando al compuesto llamado Argireline como el nuevo 'bótox en botella', al tener las mismas propiedades del primero, sin ser invasivo. Pero, ¿será que sus beneficios tópicos sí funcionan? Esto es lo que piensan los profesionales.

Argireline, el péptido que promete una piel libre de arrugas

Este ingrediente de nombre ya tiene más de 12 millones de vistas y aunque se le conoce de forma comercial como Argireline, su 'nombre real' es acetil hexapéptido-3, un tipo de péptido que se enfoca en las conexiones neuromusculares que relajan los músculos de la cara, por lo que se ha convertido en el favorito de miles para disminuir las arrugas y prevenir su aparición.

"Argireline inhibe la misma proteína que el bótox: la SNAP 25, la cual permite ablandar los músculos y disolver las arrugas", comentó el doctor Mark Strom en su TikTok.

"Hay que hablar sobre el elefante en la habitación: si me puse bótox. ¡No! Solo estoy usando Argireline", dijo Sarah Palmyra, una de las tantas seguidoras de este ingrediente. "Si has estado pensando en ponerte bótox, tal vez no sea necesario", agrega el usuario @jojovitoskin en su cuenta de TikTok.

Pero... ¿y sí funciona?

A pesar del furor en torno a este ingrediente, y a que muchos profesionales de la salud afirman que su efecto antiedad se debe a su capacidad de interferir un neurotransmisor llamado catecolamina (como también lo hace el bótox), la mayoría se muestra muy escéptico, pues dicho péptido no penetra tanto el músculo.

Además, hay una falta de investigación sobre los beneficios de este ingrediente, por lo que su popularidad es bastante cuestionable para los expertos.

Los profesionales también afirman que su efectividad depende de cada producto, pues su concentración es diferente, y a veces suele mezclarse con otro tipo de ingredientes... algo que no siempre es tan bueno. Otros también se muestran escépticos sobre la penetración de este péptido para ver resultados... algo que el bótox ya tiene comprobado.

"Solo porque un producto tenga Argireline no necesariamente significa que es efectivo. La formulación, así como el tamaño del péptido, puede afectar que tan profundo entra a la piel. Argireline puede ser difícil de formular, y muchas compañías lo combinan con alcohol, algo que contrarresta sus funciones hidratantes", comentó la dermatóloga Cindy Bae a Byrdie.

Sin embargo, existen dermatólogos que se muestran 'esperanzados' en las investigaciones futuras de este ingrediente, el cual no tiene efectos secundarios (a excepción de quienes tienen pieles sensibles o cualquier otro padecimiento en específico). "Todos están tratando de imitar el bótox, y hasta ahora, Argireline es uno de los mejores contendientes", comentó la dermatóloga Rita Linkner a Byrdie.

Tú... ¿te animas a probarlo? Eso sí, consulta con tu médico de cabecera para saber si eres apta para usarlo.

