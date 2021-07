El 'skin fasting', lo que tu piel necesita para lograr su mejor versión

Menos siempre es más… y eso no solo aplica a la moda, sino también a la belleza en donde las rutinas de 7, 10 o incluso más pasos ya quedaran totalmente en el pasado. Lo curioso es que según algunos expertos, el cuerpo no es lo único que necesita de una depuración, sino también la piel... y de ahí el furor por el skin fasting, un hábito que se ha vuelto en todo un favorito entre miles, el cual recomienda hacer un 'ayuno' o disminución de productos para la piel, de vez en cuando.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS:

¿De qué va?

Este truco que podría traducirse como ayuno de piel, consiste en dejar todos los productos que usas por algunos días, esto para regenerar la barrera de la piel y sus funciones, algo que supuestamente se traduce en un cutis mucho más hidratado, libre de impurezas, suave y equilibrado.

"Es tomar un descanso de todos los productos de cuidado para la piel o la rutina para darle a la piel tiempo para respirar, y descansar. Teóricamente permite que tu piel funcione de la forma en la que naturalmente está dispuesta, sin la necesidad de ayuda de los productos de belleza", comentó la dermatóloga Lindsey Zubritsky a Byrdie.

Así como en las dietas, existen diferentes maneras de hacer skin fasting, todo depende de cada tipo de piel. "La teoría es dejar que la piel reconstruya su capa córnea (la más externa de la epidermis) para fomentar mejor salud y resiliencia. También puede ser una buena forma para detectar los porductos que podrían causar irritación, la salida de granos y otros problemas de la piel", agregó la experta en belleza Karen Fernández al medio antes citado.

Lo ideal es hacer este 'détox' de dos a tres semanas, pues de lo contrario los cambios no son tan visibles o radicales. ¿El objetivo? Que la piel reinicie su 'forma de trabajar', algo que se ve disminuido con los productos (y sobre todo, con su exceso de uso). "La práctica dice que si aplicamos mucha hidratación a la piel, ésta no producirá tanto sebo para hacerlo por sí misma. Aunque no se han hecho estudios sobre el ayuno, sí tiene sentido que funcione porque la piel es capaz de recuperar sus capacidades" dijo el dermatólogo Pedro Rodríguez a El País.

VER GALERÍA

¿Cómo se hace?

Los pasos de este hábito aconsejan dejar de usar productos tan vitales como limpiadores, cremas o sueros, sin embargo, algunas apasionadas de la belleza mantienen los básicos y eliminan (solo por unos días), los que no son tan necesarios como los tónicos o exfoliantes.

"Nada de limpieza, tónicos, sueros, hidratantes, o humectantes. Lo deseado es dejar que el sebo natural de la piel (aceite), equilibre y proteja. Recomiendo conservar los limpiadores, cremas, bloqueadores solares, y eliminar los demás. Si eliminas el FPS, entonces también elimina la exposición solar", agregó Zubritsky.

VER GALERÍA

Pero... ¿y sí funciona?

A pesar de la popularidad por el skin fasting entre muchas personas y dermatólogas, otras expertas cuestionan este hábito, e incluso no lo recomiendan en quienes tienen padecimientos como el acné, el cual necesita de un tratamiento especial para tratarse... y de eliminarlo, los brotes podrían agravarse.

"No lo recomiendo para quienes tienen desordenes como el eczema, acné, rosácea, melasma y otros padecimientos que requieren de productos tópicos para ayudarlos. No soy fan de la eliminación total de los productos al mismo tiempo. No proteger tu piel con bloqueador es un riesgo", confesó la experta en belleza Natalie Aguilar a Byrdie.

"Podría ir de dos formas. Si tienes una barrera de la piel comprometida, potencialmente eliminar los ingredientes que la irritan podría sanarla. Pero, eliminar productos con ingredientes como ácido hialurónico o ceramidas que ayudan a repararla podría dejarte peor", complementó el dermatólogo David Lortscher a Allure.

Y tú... ¿te animarías a dejar todos tus productos de belleza? Recuerda que si te decides a probar esta tendencia, siempre acude con un dermatólogo para saber si eres candidata a esto, o que te recomiende los mejores pasos.

VER GALERÍA